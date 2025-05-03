في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع البركاوي

ترددت أنباء عن رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع المغربي كريم البركاوي مهاجم الرائد السعودي.

وينتهي تعاقد البركاوي مع الرائد بنهاية الموسم الجاري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن وكيل كريم البركاوي قام بعرضه على الزمالك، ولكن إدارة النادي لم تتخذ قرارا حتى الآن بشأنه.

البركاوي كان قريبا من الانضمام للزمالك بداية الموسم الجاري، ولكنه اعتذر عن عدم الحضور إلى مصر وإتمام الاتفاق بسبب ظروف مرض والده.

وكان من المقرر أن يتفق مسؤولي الزمالك مع البركاوي على موعد جديد لتوقيع العقود وإتمام الصفقة لكنه اللاعب قرر تغيير وجهته وجدد تعاقده مع الرائد.

وانضم البركاوي إلى الرائد قادما من حسنية أغادير المغربي في عام 2020.

ومع الرائد خاض كريم البركاوي 127 مباراة سجل خلالهم 61 هدفا وصنع سبعة آخرين.