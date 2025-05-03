علاجه استمر 10 دقائق.. إصابة قوية في الرأس لحارس هايدنهايم

السبت، 03 مايو 2025 - 14:26

كتب : FilGoal

كيفين مولر

تعرض كيفين مولر حارس مرمى هايدنهايم لإصابة قوية على مستوى الرأس خلال مباراة فريقه ضد بوخوم في الدوري الألماني أمس الجمعة.

وخلال التحام مع إبراهيما سيسوكو، سقط مولر أرضا فاقدا للوعي.

وتلقى الحارس المخضرم العلاج لما يقارب 10 دقائق في أرض الملعب ثم نُقل للمستشفى محمولا على نقالة.

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وكشف النادي عبر موقعه الرسمي صباح اليوم السبت، أن مدة غياب حارسه البالغ 34 عاما عن خوض المباريات بعد تعرضه لارتجاج في المخ لم تتحدد بعد، وأعرب عن شكره عن الطاقم الطبي.

ومن جانبه قال فرانك شميدت المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أمس الجمعة: "فقد وعيه قليل ثم عاد، والآن نأمل أن يتعافى سريعا، ولا أستطيع قولي أي شيء بدقة".

فيما قال باتريك ماينكا قائد هايدنهايم: "هذه لحظات لا تود رؤيتها في أرض الملعب".

وخاض مولر 327 مباراة بقميص هايندهايم منذ انضمامه للفريق في 2015 بجميع المسابقات وخرج بشباك نظيفة في 95 منها.

وانتهت المباراة بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 1-1 وهو ما يعني استمرار بقاء بوخوم وسط الكبار لجولة إضافية قبل جولتين على النهاية.

ويحتل هايدنهايم المركز السادس عشر -المركز المؤهل لملحق البقاء- برصيد 26 نقطة قبل جولتين على النهاية.

فيما يتذيل بوخوم الترتيب برصيد 22 نقطة بنفس رصيد هولشتاين كييل صاحب المركز الـ 17 قبل الأخير.

ويهبط آخر فريقين من الدرحة الأولى للثانية في ألمانيا فيما يخوض صاحب المركز الـ 16 في الدرجة الأولى مباراة ملحق مع ثالث الدرجة الثانية لتحديد موقف آخر الفرق المشاركة في الموسم الجديد.

كيفين مولر هايدنهايم بوخوم الدوري الألماني
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