سقوط مدرب تورينو يثير الذعر في إيطاليا.. وتقرير يكشف السبب

أثار سقوط باولو فانولي المدير الفني لـ تورينو خلال مباراة فريقه ضد فينتسيا الذعر.

وافتتح تورينو الجولة بالتعادل مع فينتسيا بنتيجة 1-1 في الجولة 35 من الدوري الإيطالي.

وسقط المدرب الإيطالي أرضا قبل تنفيذ نيكولا فلاسيتش لاعب تورينو لركلة جزاء في الشوط الثاني.

وتلقى المدرب البالغ 52 عاما العلاج في أرض الملعب ووقف سريعا.

وعقب نهاية اللقاء خضع فانولي لمزيد من الفحوصات الطبية للتأكد من سلامته ودون التحدث لوسائل الإعلام.

لقطة تثير القلق في الكالتشيو.. سقوط المدرب باولو فانولي بعد احتساب ركلة الجزاء لفريقه#تورينو_فينيتسيا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/6JvdsFP0Ma — ADSportsTV (@ADSportsTV) May 2, 2025

وحضر جودينيو مساعده عوضا عنه وأعلن سلامة فانولي في تصريحه لشبكة "دازن".

من جانبها كشفت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية سبب سقوط فانولي وهو هبوط ضغط الدم بسبب ضغوط المباراة.

اللقاء أيضا شهد نقل كيكي بيريز مدافع فينتسيا إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة في الرأس.

فانولي قاد فينتسيا إلى الصعود للدوري الإيطالي الموسم الماضي ورحل لقيادة تورينو هذا الموسم.

وسبق أن عمل مدربا مساعدا لأنطونيو كونتي في تشيلي وإنتر وكذلك جيان بيرو فينتورا مدرب إيطاليا السابق.

كما درب سبارتاك موسكو في 2021 ورحل لتدريب فينتسيا في نوفمبر 2022 وحتى نهاية الموسم الماضي.

ويمتد تعاقد الإيطالي مع تورينو حتى صيف 2026.

ويحتل تورينو المركز العاشر برصيد 44 نقطة، فيما يحتل فينتسيا المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مراكز الأمان.