كادينا سير: تزايد فرص لحاق ليفاندوفسكي بمواجهة إنتر

السبت، 03 مايو 2025 - 12:14

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

ينتظر هانز فليك مدرب برشلونة الموقف النهائي لمهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي من مواجهة إنتر المرتقبة.

ويلعب برشلونة أمام إنتر مساء الثلاثاء المقبل في مدينة ميلانو بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب إذاعة كادينا سير الإسبانية، فإن فرص لحاق ليفاندوفسكي بمواجهة إنتر تزايدت.

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وأوضحت التقارير ذاتها أن ليفاندوفسكي بات قريبا من التعافي والتواجد ضمن خيارات فليك لمواجهة إنتر.

وغاب ليفاندوفسكي عن مباراة الذهاب ضد إنتر بسبب إصابة عضلية في الفخذ الأيسر.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بتعادل برشلونة على ملعبه أمام إنتر بثلاثة أهداف لكل منهما.

ويلعب برشلونة أمام إنتر، وينتظر الفائز منهما المتأهل من مواجهة باريس سان جيرمان وأرسنال في نصف النهائي الأخر

برشلونة إنتر ليفاندوفسكي
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