خبر في الجول - اتحاد الكرة يرغب في أمرين بالدوري الجديد .. وجلسة مع الأندية والرابطة للحسم

السبت، 03 مايو 2025 - 12:02

كتب : محمد جمال

إمام عاشور - الأهلي - صلاح الدين مصدق - الزمالك

يرغب الاتحاد المصري لكرة القدم في عودة مسابقة الدوري لنظام الدورين بداية من الموسم المقبل.

وشهد الموسم الحالي نظاما استثنائيا بإقامة دور واحد مع تقسيم الفرق إلى مجموعتين إحداهما لتحديد بطل الدوري والأخرى لتحديد الهبوط.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن اتحاد الكرة سيعقد جلسة مع الأندية والرابطة بنهاية الموسم الحالي لبحث نظام الدوري في الموسم الجديد.

اتحاد الكرة لا يرغب في إقامة النسخة المقبلة بعدد فردي من الأندية (19 ناد) على أن تعود المسابقة لشكلها الطبيعي من دورين كاملين.

نظام الدوري في الموسم الحالي أقيم من دور أول فقط لعب خلاله كل فريق 17 مباراة وتم بعدها التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الاولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتوج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقين فقط دوري الدرجة الثانية.

ويتصدر نادي بيراميدز جدول ترتيب الموسم الحالي برصيد 47 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي.

الدوري المصري اتحاد الكرة
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