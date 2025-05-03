تقرير يكشف كم سيدفع الهلال لإنهاء تعاقد جيسوس

السبت، 03 مايو 2025 - 11:27

كتب : FilGoal

جورج جيسوس مدرب الهلال - جلوب سوكر

كم سيدفع الهلال من أجل إنهاء علاقته التعاقدية بالمدرب البرتغالي جورج جيسوس؟

واعلن الهلال رسميا إنهاء مهمة جيسوس والاستعانة بمحمد الشلهوب بشكل مؤقت.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن الهلال سيمنح جيسوس مليون و800 ألف دولار قيمة الشهرين المتبقين من عقده بعدما قرر إقالته.

وأوضحت التقارير ذاتها أن جيسوس يحصل على 916 ألف يورو شهريا، وسيدفع الهلال قيمة الشهرين المتبقيين من عقده لتسوية مستحقاته.

وأشارت التقارير إلى أن الهلال لن يمنح جيسوس مكافأة الحفاظ على لقب الدوري حال تتويج الهلال به والبالغة مليون يورو.

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ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الهلال حامل اللقب قبل 5 جولات من نهاية المسابقة.

خروج الهلال من دوري أبطال آسيا على يد أهلي جدة كتبت السطر الأخير في قصة جيسوس مع الزعيم السعودي.

وودع الهلال دوري أبطال آسيا للنخبة من الدور النصف النهائي بعد الخسارة 3-1 أمام أهلي جدة.

يذكر أن جيسوس توج بالثلاثية المحلية خلال الموسم الماضي، إضافة إلى كأس السوبر السعودي بداية الموسم الحالي.

جيسوس الهلال السعودي
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