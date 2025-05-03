مواعيد مباريات السبت 3 مايو - الدوري ونهائي أبطال آسيا.. وأرسنال وبرشلونة ومنتخب الشباب

يشهد اليوم السبت مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم السبت 3 مايو 2025 والقنوات الناقلة.

في الدوري المصري يلعب مودرن سبورت ضد غزل المحلة، ويحل الجونة ضيفا على إنبي ضمن مرحلة تحديد الهبوط.

ويواجه أهلي جدة نظيره كاواساكي فرونتال اليباني ضمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

فيما يلعب أرسنال ضد بورنموث ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، واستون فيلا ضد فولام.

بينما يواجه برشلونة نظيره بلد الوليد ضمن منافسات الدوري الإسباني وسط صراع شرس مع ريال مدريد على التتويج باللقب.

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الدوري المصري

مودرن سبورت × غزل المحلة.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع على قناة أون سبورت 1.

إنبي × الجونة.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع على قناة أون سبورت 1.

نهائي أبطال آىسيا للنخبة

أهلي جدة × كاواساكي فرونتال.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس afc وssc sport 1.

الدوري الإنجليزي

أرسنال × بورنموث.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

بلد الوليد × برشلونة.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع على قناة أون سبورت 1.

كأس إفريقيا تحت 20 عاما

مصر × زامبيا.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 6.

تنزانيا × سيراليون.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 6.