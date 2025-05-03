بعد دعم عبد المنعم.. نيس ينتصر على ريمس بهدف وحيد

انتصر نيس على ريمس في افتتاح الجولة 32 من الدوري الفرنسي.

وهذه أول مباراة لنيس بعد إصابة محمد عبد المنعم بقطع في الرباط الصليبي ضد باريس سان جيرمان.

ودعّم لاعبو نيس الثنائي يوسف ندايشيميه وعبد المنعم برفع قميصه قبل انطلاق اللقاء مع رسالة دعم "نحن معكم".

"مومو ويوسف نحن معكم" ✊ لاعبو نيس يرسلون دعمهم لزملائهم المصابين محمد عبد المنعم ويوسف ندايشيميه عبر قمصانهم 🚑 pic.twitter.com/G2D92Pf7Hc — FilGoal (@FilGoal) May 2, 2025

وسجل مورجان سانسون هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 15.

ووصل الفرنسي لـ 50 هدفا في مسيرته الاحترافية مع جميع الفريق التي ارتدى قميصها.

الفوز الثالث على التوالي لنيس رفع رصيد الفريق لـ 57 نقطة في المركز الثالث.

ولأول مرة يحقق نسور ريفيرا هذا الرصيد من النقاط منذ موسم 2016-17 عندما حققوا 70 نقطة وأنهوا الموسم في المركز الثالث.

فيما ظل رصيد ريمس 33 نقطة في المركز الـ 13 قبل جولتين على النهاية.