بعد دعم عبد المنعم.. نيس ينتصر على ريمس بهدف وحيد

السبت، 03 مايو 2025 - 00:55

كتب : FilGoal

لاعبو نيس يدعمون عبد المنعم بعد إصابته

انتصر نيس على ريمس في افتتاح الجولة 32 من الدوري الفرنسي.

وهذه أول مباراة لنيس بعد إصابة محمد عبد المنعم بقطع في الرباط الصليبي ضد باريس سان جيرمان.

ودعّم لاعبو نيس الثنائي يوسف ندايشيميه وعبد المنعم برفع قميصه قبل انطلاق اللقاء مع رسالة دعم "نحن معكم".

أخبار متعلقة:
مهاجم نيس: لعبنا أمام سان جيرمان بثبات.. وهذا الفوز من أجل عبد المنعم ماركينيوس: نيس لعب بخطة فعالة.. ولا نحب الخسارة حتى لو كنا أبطالا أخبار سيئة.. مدرب نيس يكشف الموقف المبدئي لإصابة عبد المنعم تعرض لإصابة قوية.. نيس يفسد دوري اللاهزيمة على باريس سان جيرمان بمشاركة عبد المنعم

وسجل مورجان سانسون هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 15.

ووصل الفرنسي لـ 50 هدفا في مسيرته الاحترافية مع جميع الفريق التي ارتدى قميصها.

الفوز الثالث على التوالي لنيس رفع رصيد الفريق لـ 57 نقطة في المركز الثالث.

ولأول مرة يحقق نسور ريفيرا هذا الرصيد من النقاط منذ موسم 2016-17 عندما حققوا 70 نقطة وأنهوا الموسم في المركز الثالث.

فيما ظل رصيد ريمس 33 نقطة في المركز الـ 13 قبل جولتين على النهاية.

نيس الدوري الفرنسي محمد عبد المنعم
نرشح لكم
جوارديولا: الفوز المتتالي سبب احتلالنا مركز مؤهل لأبطال أوروبا.. ودي بروين لا يعوض دي بروين: لا أعرف خطوتي المقبلة بعد.. وهذا هدفي مع سيتي بمشاركة مرموش.. هدف بلجيكي يقود مانشستر سيتي للفوز على ولفرهامبتون دربي جديد.. نادي باريس يتأهل للدوري الفرنسي بعد 47 عاما رمضان: كولر فقد الشغف وليس السيطرة.. وهذه حقيقة عقوبة عاشور وإصابة عمر كمال بيب جوارديولا يوضح حقيقة رحيله عن مانشستر سيتي انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(0) ولفرهامبتون.. فوز بهدف دي بروين تشكيل مانشستر سيتي - مرموش يقود حملة مقعد الأبطال ضد وولفرهامبتون
أخر الأخبار
جوارديولا: الفوز المتتالي سبب احتلالنا مركز مؤهل لأبطال أوروبا.. ودي بروين لا يعوض ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد دعم عبد المنعم.. نيس ينتصر على ريمس بهدف وحيد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
دي بروين: لا أعرف خطوتي المقبلة بعد.. وهذا هدفي مع سيتي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بمشاركة مرموش.. هدف بلجيكي يقود مانشستر سيتي للفوز على ولفرهامبتون 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
رمضان: اخترت شوقي لأنه لم يحاول التقرب مني.. ورفضنا عرضا ضخما لبيع وسام أبو علي 3 ساعة | الدوري المصري
دربي جديد.. نادي باريس يتأهل للدوري الفرنسي بعد 47 عاما 3 ساعة | الكرة الأوروبية
رمضان: كولر فقد الشغف وليس السيطرة.. وهذه حقيقة عقوبة عاشور وإصابة عمر كمال 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم زين وكاشباريك ثنائي يد دينامو بوخارست 3 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحيل كولر 2 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه 3 بعد رحيل كولر.. الأهلي يكشف موعد الإعلان عن الجهاز الفني المؤقت 4 في الجول يكشف الموقف الحالي لطلبات كولر من الأهلي بعد فسخ العقد