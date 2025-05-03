دي بروين: لا أعرف خطوتي المقبلة بعد.. وهذا هدفي مع سيتي

السبت، 03 مايو 2025 - 00:32

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ريال مدريد - هدف دي بروين

أوضح كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي أنه لا يعرف خطوته المقبلة بعد الرحيل من ناديه الحالي.

وقاد هدف كيفن دي بروين فريقه مانشستر سيتي للفوز على ولفرهامبتون بنتيجة 1-0 في افتتاح الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب البلجيكي لـ بي إن سبورتس: "كان علينا الفوز وكان بإمكاننا الانتصار بأكثر من هدف على ولفرهامبتون".

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وأضاف "هذا الموسم لم يكن سهلا، لكن عدنا إلى الطريق الصحيح بتحقيق الفوز في المباريات لكن في وقت متأخر من الموسم".

وأكمل "مستقبلي؟ أحاول أن ألعب كرة قدم جميلة وفعل ما يجب علي فعله فقط، لكن لا أعرف خطوتي المقبلة بعد".

وواصل "صحيح أحب مانشستر سيتي لكن الرحيل والوصول لنقطة النهاية سنة حياة، علي التصرف باحترافية هكذا صارت الأمور".

وأنهى حديثه قائلا: "أحب أن أنهي فصلي مع مانشستر سيتي بالتواجد ضمن الـ5 الكبار للتأهل لدوري أبطال أوروبا والتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي".

وأعلن مانشستر سيتي في وقت سابق عدم تجديد عقد دي بروين الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

الفوز ارتقى بكتيبة بيب جوارديولا للمركز الثالث برصيد 64 نقطة بفارق نقطتين عن نيوكاسل.

فيما تعرض الذئاب لأول خسارة بعد 6 انتصارات متتالية وظل في المركز الثالث عشر.

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