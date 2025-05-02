دربي جديد.. نادي باريس يتأهل للدوري الفرنسي بعد 47 عاما

تأهل نادي باريس إلى الدرجة الأولى الفرنسي بعد 47 عاما.

وتعادل نادي باريس مع منافسه مارتيج بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33 من دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وسيكون هناك دربي جديد في الدوري الفرنسي الموسم المقبل يجمع بين نادي باريس وباريس سان جيرمان.

ويعتبر ملعب نادي باريس قريبا للغاية مع حديقة الأمراء معقل باريس سان جيرمان.

المرة الأخيرة التي تواجد فيها نادي باريس في الدرجة الأولى الفرنسي في موسم 1978-1979، وتعد هذه أطول فجوة زمنية لفريق لم يتمكن من التأهل لدوري الدرجة الأولى في تاريخ فرنسا.

واستفاد باريس إف سي من تعادل منافسه ميتز مع وروديز بثلاثة أهداف لكل فريق.

وبهذا التعادل وصل نادي باريس للنقطة 66 في المركز الثاني في جدول ترتيب درجة الثانية الفرنسي.

وتأهل من قبله نادي لوريونت الذي يتصدر جدول الترتيب.