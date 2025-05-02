خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم زين وكاشباريك ثنائي يد دينامو بوخارست

توصل النادي الأهلي إلى اتفاق مع نظيره دينامو بوخارست الروماني لضم ثنائي الفريق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي اتفق مع دينامو بوخارست لاستعارة علي زين وستانيسلاف كاشباريك ثنائي الفريق للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس.

وسيواجه الأهلي غريمه الزمالك في دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وتقام البطولة في صالة النادي الأهلي.

ومن المقرر أن تنطلق كأس السوبر الإفريقي يوم 12 مايو المقبل.

وتؤهل بطولة السوبر الإفريقي إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

وبدأ علي زين مسيرته في الأهلي وتدرج في الفئات العمرية ثم انتقل للعب في تونس والجزيرة الإماراتي والشارقة وبرشلونة.