مدرب شباب زامبيا: استفدنا من الراحة قبل لقاء مصر في أمم إفريقيا تحت 20

يرى بويد ماوندا المدير الفني لـ منتخب زامبيا للشباب أن فريقه جاهزا لمواجهة منتخب مصر للشباب في أمم إفريقيا تحت 20 عاما 2025.

ويلتقي الفريقان غدا السبت في استاد هيئة قناة السويس في التاسعة مساءً.

وقال ماوندا في المؤتمر الصحفي: "الراحة لمدة أسبوع أفادتنا للتحضير جيدا قبل المباراة ولدينا تركيز تام في المباراة ونسعى للفوز غدا".

وواصل "نعلم أن منتخب مصر سيخوض مباراتنا بمعنويات كبيرة بعد الهزيمة من سيراليون وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء".

وأتم "هدفنا الوصول لكأس العالم وراض عن أداء اللاعبين امام سيراليون في المباراة السابقة وكان هناك فرص كثيرة تترجم لأهداف. ونحترم منتخب مصر جيدا في مباراة الغد".

ويدخل منتخب زامبيا اللقاء برصيد نقطة واحدة من التعادل مع سيراليون سلبيا، بينما يملك منتخب مصر 3 نقاط من الفوز على جنوب إفريقيا والخسارة من سيراليون.

ويتأهل أول 2 من كل مجموعة لربع النهائي مباشرة بالإضافة لأفضل منتخبين احتلا أفضل مركز ثالث.