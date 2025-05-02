ألجواسيل لـ في الجول: أريد الفوز في الدربي الأخير لي ضد بلباو.. وهدفنا التأهل الأوروبي

الجمعة، 02 مايو 2025 - 21:15

كتب : عبد الرحمن فوزي

إمانول ألجواسيل مدرب ريال سوسيداد

يستهدف إمانول ألجواسيل المدير الفني لـ ريال سوسيداد الفوز في الدربي الأخير له ضد أتلتيك بلباو.

ويستعد ريال سوسيداد لمواجه غريمه أتلتيك بلباو في دربي الباسك في المباراة التي ستجمعهما يوم الأحد المقبل في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدرب الإسباني لـ FilGoal.com: "أتوقع أجواء رائعة في دربي وأتمنى الفوز به لأنها بالنسبة لي وللجماهير هي أهم مباراة في الموسم".

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وأضاف "هي المباراة التي تريد الفوز بها دائما".

وأكمل "إنياكي ونيكو ويليامز ثنائي مهم ومتميز للغاية، لكن نركز على طريقة لعب أتلتيك بلباو كفريق".

وواصل "هذا الدربي الأخير لي وأريد الفوز به لأنه يبقينا متحمسين للمنافسة للتأهل لبطولة أوروبية".

وشدد "من دواعي سروري وشرف لي أن أدرب ريال سوسيداد وقبل ذلك كلاعب وأتولى قيادة هذه المجموعة من اللاعبين والتي تعتبر الأفضل في العالم ولن أكون في مكان أفضل من هنا".

وأنهى حديثه قائلا: "كوبو هو لاعب مميز بالنسبة لنا ويتمتع بجودة يعرفها الجميع، ولكن أود تسليط الضوء على أنه لا يتوقف أبدا عن النمو والعمل والتزامه".

وأعلن النادي الباسكي رحيل ألجواسيل بنهاية الموسم الجاري.

ويحتل ريال سوسيداد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة.

بينما يأتي بلباو في المركز الرابع برصيد 60 نقطة.

وشارك سوسيداد في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وخرج من دور الـ16 على يد باريس سان جيرمان.

ريال سوسيداد إمانول ألجواسيل الدوري الإسباني أتلتيك بلباو
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