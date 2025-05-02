مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول المواصفات المستهدفة للمدرب الجديد

الجمعة، 02 مايو 2025 - 20:33

كتب : FilGoal

فريق الأهلي

كشف مصدر من النادي الأهلي عن المواصفات المستهدفة في المدرب الجديد للفريق بعد رحيل السويسري مارسيل كولر.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "نستهدف التعاقد مع مدرب يستمر معنا لعدة سنوات ونبني معه مشروعا كبيرا لفريق كرة القدم".

وأضاف "لن ننظر إلى أصحاب السير الذاتية القوية فقط، خاصة إن الكرة المصرية شهدت بعض تجارب التعاقد مع مدربين أصحاب أسماء كبرى في كرة القدم لكن لم ينجحوا بالقدر الكافي".

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وأعلن الأهلي رحيل مارسيل كولر عن النادي بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع ماميلودي صنداونز.

وتم تعيين المدرب البالغ من العمر 64 عاما قيادة الأهلي يوم 9 سبتمبر 2022.

وقاد السويسري فريق الأهلي في 159 مباراة وفاز في 106 بالإضافة إلى مباراتين بركلات الترجيح وتعادل 39 وخسر 15 لقاء بالإضافة إلى مباراتين بركلات الترجيح.

وعادل رقم أكثر انتصارات متتالية للأهلي بـ21 انتصارا متتاليا بالتساوي بما حققه في 2003 و2004 و2005.

وأكثر مدرب في تاريخ الأهلي يفوز بعدد مباريات في كأس العالم للأندية بـ4 لقاءات.

وحقق مارسيل كولر 11 لقبا مع فريق الأهلي منذ توليه المسؤولية في سبتمبر 2022 وحتى الآن.

وحصد كولر لقب الدوري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري أربع مرات على المستوى المحلي.

بينما على المستويين القاري والدولي نجح كولر في حصد دوري أبطال إفريقيا مرتين ولقب كأس القارات الثلاث مرة واحدة.

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