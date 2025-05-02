إنتر يعلن تفاصيل إصابة لاوتارو.. وتقرير يكشف موقفه من مواجهة برشلونة

الجمعة، 02 مايو 2025 - 20:26

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر

أعلن نادي إنتر إصابة لاوتارو مارتينيز قائد الفريق خلال مباراة برشلونة.

وتعادل إنتر ضد برشلونة بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخرج لاوتارو بين شوطي اللقاء بسبب الإصابة ودخل مهدي طاريمي بدلا منه.

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وكشف إنتر عن إصابة اللاعب الأرجنتيني بإجهاد في عضلات الفخذ الأيسر وسيتم تقييم حالته يوميا.

وحسب تقرير من شبكة سكاي سبورت أوضحت أن عادة يعود اللاعب من هذه الإصابة عقب أسبوع أو أسبوعين.

وأفادت الشبكة أن أفضل نتيجة ممكن أن يصل لها الطاقم الطبي للنيراتزوري هو تواجد لاوتارو على مقاعد البدلاء في مباراة الإياب.

وبشكل مؤكد لن يشارك لاوتارو في مباراة الفريق السبت المقبل ضد هيلاس فيرونا في الجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وتقام مباراة الإياب ضد برشلونة على ملعب جيوزيبي مياتزا يوم الثلاثاء المقبل.

وشارك المهاجم البالغ من العمر 27 عاما في 47 مباراة وسجل 21 هدفا وصنع 6 أهداف آخرين.

لاوتارو مارتينيز الدوري الإيطالي دوري أبطال أوروبا برشلونة إنتر
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