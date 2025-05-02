صلاح أمين: التوتر سبب إهدار الفرص ضد الإسماعيلي.. وسنتخلص من عدم التوفيق

أوضح صلاح أمين المدرب العام لـ سموحة أن توتر اللاعبين كان السبب في إهدار الفريق للفرص ضد الإسماعيلي.

وتعادل الإسماعيلي مع سموحة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وقال صلاح لـ أون سبورت 1: "من المهم الحصول على نقطة واحدة رغم أن هدفنا كان الفوز، التوتر سبب لنا إهدار العديد من الفرص".

وأضاف "التعادل يعتبر نتيجة جيدة مقارنة بصعوبة الدوري".

وأتم "الفترة الماضية كانت صعبة للغاية وأتمنى أن تتحسن الأمور، لكن أحمد عبد العزيز رفع الضغط عن اللاعبين عقب المباراة وقال لهم إن باستطاعتنا العودة للنتائج الجيدة وكذلك سنتخلص من عدم التوفيق".

ويقترب الإسماعيلي من منطقة الخطر وهو الهبوط لدوري المحترفين.

وينتظر الإسماعيلي هدية من الجونة للفوز على إنبي.

إنبي يحتل المركز الثامن أي قبل الأخير برصيد 18 نقطة ويبتعد من الإسماعيلي بفارق نقطة.

وسيلعب إنبي مباراة الجولة ضد الجونة وفي حال فوز إنبي بها سيخرج من منطقة الهبوط وسيسقط الدراويش لها، بالتالي الإسماعيلي ينتظر هدية ثمينة من الجونة.

وعلى الجانب الآخر وصل سموحة للنقطة 22 في المركز الرابع.