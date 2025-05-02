مباشر الدوري المصري - زد (0)-(0) طلائع الجيش.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زد ضد طلائع الجيش في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ويحتل زد المركز الأول برصيد 27 نقطة، بينما يأتي طلائع الجيش في المركز الخامس بـ21 نقطة.

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انطلاق الشوط الثاني

استراحة

مباراة متوازنة

بداية المباراة