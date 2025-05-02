انتهت الدوري المصري - زد (0)-(0) طلائع الجيش

الجمعة، 02 مايو 2025 - 20:00

كتب : FilGoal

فاركو - زد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زد ضد طلائع الجيش في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ويحتل زد المركز الأول برصيد 27 نقطة، بينما يأتي طلائع الجيش في المركز الخامس بـ21 نقطة.

لمتابعة المباراة من هنا

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انتهت

ق 84: تسديدة من أحمد عادل لكن تصدى لها حارس طلائع الجيش.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

مباراة متوازنة

بداية المباراة

زد
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