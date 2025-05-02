برييتو لـ في الجول: دربي ضد بلباو الأهم في الموسم للفوز به.. وهذا أفضل لاعب واجهته

الجمعة، 02 مايو 2025 - 19:37

كتب : عبد الرحمن فوزي

تشابي برييتو - ريال سوسيداد

شدد تشابي برييتو أسطورة ريال سوسيداد أن دربي ضد أتلتيك بلباو هو أهم مباراة في الموسم لتحقيق الفوز به.

ويستعد ريال سوسيداد لمواجه غريمه أتلتيك بلباو في دربي الباسك يوم الأحد المقبل في المباراة التي ستجمعهما يوم الأحد المقبل.

وقال برييتو لـ FilGoal.com: "الفوز في الدربي ضد أتلتيك بلباو أم التأهل لدوري أبطال أوروبا؟ أفضل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لكن أتمنى الانتصار على أتلتيك بلباو والتأهل أيضا".

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وأضاف "دربي بالنسبة لنا مميز للغاية وهو أكبر مباراة خلال الموسم والأكثر أهمية لتحقيق الفوز به".

وأكمل "تشابي ألونسو وكارلوس فيلا من أفضل اللاعبين الذين رافقتهم في ريال سوسيداد".

وكشف "لا أرى نفسي كمدير فني مستقبلا، هذه المهنة صعبة للغاية وتشغل ذهنك 24 ساعة، وربما الرحيل عن سان سيباستيان حيث تتواجد عائلتي وسعادتي".

وواصل "كنت أعتقد أن تشابي ألونسو عندما كان شابا بأنه سيكون مدربا رائعا لأنه ذكي للغاية".

وتابع "أتذكر فوزنا على أتلتيك بلباو 3-1 في دربي وكان على ملعب سان ماميس القديم، عمت الفرحة والاحتفالات في المدينة، نحتفل بالانتصار في دربي أكثر من أي مباراة أخرى".

وأوضح "ليونيل ميسي هو أفضل لاعب واجهته، من الصعب توقع ما سيفعله، هو يقتل المباراة عندما يريد، وكذلك كريستيانو رونالدو وزين الدين زيدان وخوان ريكيلمي، لكن ميسي هو الأفضل".

وتابع "لا أنسى مباراتي الأولى مع ريال سوسيداد، عندما تعادل مع سيلتا فيجو وسجلت هدفا من ركلة جزاء".

وأردف "أعتقد سبب ابتعادنا عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية هو البداية غير الجيدة وبالتالي من الصعب إدراك الأمر وإنهاء الموسم بشكل جيد، لكن إذا انتصرنا في دربي فسيكون ذلك إنهاء جيد جدا لموسمنا".

وأردف "الفارق بين بدايتي في عام 2000 مع الفريق حتى اعتزلت هو أن النادي أصبح به إنشاءات أفضل وأيضا بات لدينا مزيجا جيدا بين اللاعبين المحليين والأجانب".

وأتم "سر تكوين واكتشاف المواهب هنا؟ أعتقد الطريقة التي تعمل بها الأكاديمية مذهلة مع اللاعبين منذ أن يبلغوا من العمر 12 عاما، قبل هذا السن يلعبون فقط في المدرسة رفقة أصدقائهم وأكثر من رياضة، هذه هي طريقتنا".

ويعتبر برييتو من أساطير ريال سوسيداد إذ لعب في الفئات العمرية المختلفة للنادي.

ولعب برييتو طوال مسيرته في سوسيداد سوى في عام 2000 انتقل معارا إلى هيرناني عندما كان يبلغ من العمر 18 عاما.

واعتزل برييتو كرة القدم عام 2018.

ويحتل ريال سوسيداد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة.

وشارك سوسيداد في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وخرج من دور الـ16 على يد باريس سان جيرمان.

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