كرة يد - اللقب السابع.. علي زين يحصد الثنائية المحلية مع دينامو بوخارست

الجمعة، 02 مايو 2025 - 19:15

كتب : FilGoal

علي زين - دينامو بوخارست

ساهم علي زين في تتويج دينامو بوخارست بلقب الدوري الروماني لكرة اليد.

وفاز دينامو بوخارست على بوتايسا توردا بنتيجة 42-30 في الجولة 25 من المسابقة.

الفوز رفع رصيد دينامو لـ 70 نقطة في الصدارة من 24 مباراة ودون أي خسارة بواقع 23 انتصار وتعادل.

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ووسّع الفارق مع توردا لـ 12 نقطة ليحسم اللقب قبل جولتين على النهاية.

يذكر أن الفريق يقوده الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني لمنتخب مصر والأهلي السابق.

يذكر أن الفريق حصد الثنائية المحلية للموسم الثاني على التوالي إذ سبق أن فاز بكأس رومانيا الشهر الماضي على حساب نفس الفريق.

وفاز علي زين بسابع ألقابه مع الفريق الروماني خلال 3 مواسم إذ حقق لقب الدوري 3 مرات وكأس رومانيا مرتين والسوبر المحلي مرتين.

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