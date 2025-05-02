التشكيل - عمران يقود خيارات هيثم شعبان الأول في الجيش.. وشادي حسين في هجوم زد

الجمعة، 02 مايو 2025 - 18:58

كتب : FilGoal

هيثم شعبان - الكرخ

يقود شادي حسين هداف زد هجوم الفريق أمام طلائع الجيش في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ويلتقي الفريقان لحساب مجموعة تفادي الهبوط على استاد القاهرة في الثامنة مساءً.

في المقابل يبدأ رجب عمران في هجوم طلائع الجيش ضمن خيارات هيثم شعبان الأولى الذي يقوده خلفا لعبد الحميد بسيوني.

أخبار متعلقة:
الحسم إيابا.. الإسماعيلي يتعادل مع طلائع الجيش سلبيا في ذهاب ربع نهائي كأس العاصمة هيثم شعبان مدربا جديدا لـ طلائع الجيش رحيل عبد الحميد بسيوني عن تدريب طلائع الجيش الانتصار الأول بعد 7 مباريات.. الاتحاد السكندري يفوز على طلائع الجيش

وجاء تشكيل زد

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: عماد حمدي – محمد إسماعيل – أحمد طارق – علي جمال

الوسط: مُعط ماجاسا – بيتر موتوموسي – مصطفى سعد

الهجوم: أحمد عادل – شادي حسين – عبد الرحمن البانوبي

فيما تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: عماد السيد

الدفاع: أحمد متعب – محمد فتح الله – خالد سطوحي – خالد عوض

الوسط: علي حمدي – إسلام محارب – عماد فتحي

الهجوم: كريم طارق – رجب عمران – يسري وحيد

ويحتل زد المركز الأول في مجموعة تفادي الهبوط برصيد 27 نقطة فيما يحتل طلائع الجيش المركز الخامس برصيد 21 نقطة.

يذكر أن آخر 2 في ترتيب المجموعة يهبط لدوري المحترفين الموسم المقبل.

هيثم شعبان الدوري المصري التشكيل طلائع الجيش
نرشح لكم
في الجول يكشف مدة تعاقد وقيمة انتقال بن رمضان لـ الأهلي مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول المواصفات المستهدفة للمدرب الجديد صلاح أمين: التوتر سبب إهدار الفرص ضد الإسماعيلي.. وسنتخلص من عدم التوفيق مباشر الدوري المصري - زد (0)-(0) طلائع الجيش.. بداية الشوط الثاني كما كشف في الجول.. المدير الرياضي لـ فرينفاروتشي: بن رمضان إلى الأهلي الخطر يقترب؟ الإسماعيلي يتعادل مع سموحة وينتظر هدية من الجونة انتهت الدوري - سموحة (1)-(1) الإسماعيلي التشكيل - صابر أساسي مع سموحة.. ومروان حمدي يقود هجوم الإسماعيلي في الدوري
أخر الأخبار
في الجول يكشف مدة تعاقد وقيمة انتقال بن رمضان لـ الأهلي 11 دقيقة | الدوري المصري
ألجواسيل لـ في الجول: أريد الفوز في الدربي الأخير لي ضد بلباو.. وهدفنا التأهل الأوروبي 13 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول المواصفات المستهدفة للمدرب الجديد 55 دقيقة | الدوري المصري
إنتر يعلن تفاصيل إصابة لاوتارو.. وتقرير يكشف موقفه من مواجهة برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
صلاح أمين: التوتر سبب إهدار الفرص ضد الإسماعيلي.. وسنتخلص من عدم التوفيق ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - زد (0)-(0) طلائع الجيش.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
كما كشف في الجول.. المدير الرياضي لـ فرينفاروتشي: بن رمضان إلى الأهلي ساعة | الدوري المصري
برييتو لـ في الجول: دربي ضد بلباو الأهم في الموسم للفوز به.. وهذا أفضل لاعب واجهته ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحيل كولر 2 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 3 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه 4 بعد رحيل كولر.. الأهلي يكشف موعد الإعلان عن الجهاز الفني المؤقت