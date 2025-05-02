التشكيل - عمران يقود خيارات هيثم شعبان الأول في الجيش.. وشادي حسين في هجوم زد

يقود شادي حسين هداف زد هجوم الفريق أمام طلائع الجيش في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ويلتقي الفريقان لحساب مجموعة تفادي الهبوط على استاد القاهرة في الثامنة مساءً.

في المقابل يبدأ رجب عمران في هجوم طلائع الجيش ضمن خيارات هيثم شعبان الأولى الذي يقوده خلفا لعبد الحميد بسيوني.

وجاء تشكيل زد

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: عماد حمدي – محمد إسماعيل – أحمد طارق – علي جمال

الوسط: مُعط ماجاسا – بيتر موتوموسي – مصطفى سعد

الهجوم: أحمد عادل – شادي حسين – عبد الرحمن البانوبي

فيما تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: عماد السيد

الدفاع: أحمد متعب – محمد فتح الله – خالد سطوحي – خالد عوض

الوسط: علي حمدي – إسلام محارب – عماد فتحي

الهجوم: كريم طارق – رجب عمران – يسري وحيد

ويحتل زد المركز الأول في مجموعة تفادي الهبوط برصيد 27 نقطة فيما يحتل طلائع الجيش المركز الخامس برصيد 21 نقطة.

يذكر أن آخر 2 في ترتيب المجموعة يهبط لدوري المحترفين الموسم المقبل.