رانييري: استمراري مع روما سيكون خاطئا

الجمعة، 02 مايو 2025 - 18:12

كتب : FilGoal

كلاوديو رانييري مدرب كالياري

كشف كلاوديو رانييري رأيه في الاستمرار لموسم آخر مدربا لـ روما الإيطالي.

وكان رانييري البالغ 73 عاما قد عاد من اعتزاله لقيادة روما حتى نهاية الموسم الجاري.

وبعد سلسلة النتائج الرائعة التي حققها الفريق تحت قيادته، ربطت بعض التقارير إمكانية تمديد تعاقده لموسم آخر.

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وقال كلاوديو رانييري المدير الفني لـ روما عبر المؤتمر الصحفي: "أحب فريقي، لكن استمراري عام آخر في روما سيكون خاطئا".

وأضاف "سأساعد الفريق بكل ما يحتاجه، علينا القتال للتأهل لدوري الأبطال، ولا توجد أعذار، تتبقى 4 مباريات ويجب أن نكون أبطالا خلالها".

ولم يخسر روما تحت قيادة رانييري في آخر 18 مباراة بالدوري الإيطالي ويحتل روما المركز السادس برصيد 60 نقطة بفارق نقطتين عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

ومنذ بداية الدور الثاني من الدوري الإيطالي يتصدر روما الترتيب برصيد 40 نقطة بفارق 7 نقاط عن نابولي و9 عن إنتر.

ويستعد ذئاب العاصمة الإيطالية للقاء فيورنتينا في الجولة 35 من الدوري الإيطالي.

ومنذ أن تولى المخضرم تدريب الذئاب حقق الفوز في 19 مباراة من 32 وتعادل في 7 وخسر 6.

كلاوديو رانييري روما الدوري الإيطالي
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