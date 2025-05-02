رانييري: استمراري مع روما سيكون خاطئا

كشف كلاوديو رانييري رأيه في الاستمرار لموسم آخر مدربا لـ روما الإيطالي.

وكان رانييري البالغ 73 عاما قد عاد من اعتزاله لقيادة روما حتى نهاية الموسم الجاري.

وبعد سلسلة النتائج الرائعة التي حققها الفريق تحت قيادته، ربطت بعض التقارير إمكانية تمديد تعاقده لموسم آخر.

وقال كلاوديو رانييري المدير الفني لـ روما عبر المؤتمر الصحفي: "أحب فريقي، لكن استمراري عام آخر في روما سيكون خاطئا".

وأضاف "سأساعد الفريق بكل ما يحتاجه، علينا القتال للتأهل لدوري الأبطال، ولا توجد أعذار، تتبقى 4 مباريات ويجب أن نكون أبطالا خلالها".

video:1

"هذا الصغير يظهر في القمم الكبيرة"

سولي يبدأ هجمة ويتابع وينهيها في شباك إنتر ليتقدم روما ⚽️#إنتر_روما#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/wZRQ3TYCbq — ADSportsTV (@ADSportsTV) April 27, 2025

ولم يخسر روما تحت قيادة رانييري في آخر 18 مباراة بالدوري الإيطالي ويحتل روما المركز السادس برصيد 60 نقطة بفارق نقطتين عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

ومنذ بداية الدور الثاني من الدوري الإيطالي يتصدر روما الترتيب برصيد 40 نقطة بفارق 7 نقاط عن نابولي و9 عن إنتر.

ويستعد ذئاب العاصمة الإيطالية للقاء فيورنتينا في الجولة 35 من الدوري الإيطالي.

ومنذ أن تولى المخضرم تدريب الذئاب حقق الفوز في 19 مباراة من 32 وتعادل في 7 وخسر 6.