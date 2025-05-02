باريس سان جيرمان يعلن تفاصيل إصابة ديمبيلي وكيمبيمبي

أعلن نادي باريس سان جيرمان تفاصيل إصابة الثنائي عثمان ديمبيلي وبرينسيل كيمبيمبي.

ويستعد بطل الدوري الفرنسي للقاء ستراسبورج غدا السبت لحساب الجولة 32 من الدوري الفرنسي.

وكشف النادي عبر موقعه الرسمي إصابة عثمان ديمبيلي في أوتار الفخذ الأيمن في منتصف الأسبوع وتتحسن حالته وسيتم الإعلان عن آخر المستجدات في الوقت المناسب.

فيما يغيب كيمبيمبي بسبب معاناته من تورم في عظم مشط القدم الثاني في قدمه اليمنى وسيحصل على راحة لعدة أسابيع.

وصرّح لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس: "من المؤكد أن ديمبيلي لن يلعب غدا".

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🚨 ديمبيلي يفتتح التسجيل لباريس بعد 3 دقائق فقط!

تبادل رائع مع كفاراتسخيليا، وتسديدة تصطدم بالقائم وتدخل الشباك! 🔥⚽️ 0-1 لباريس!#دوري_أبطال_أوروبا #ارسنال_باريس pic.twitter.com/WsV78662ak — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 29, 2025

وأضاف "شعر بعدم راحة وسنحاول استعادته في الإياب لدوري الأبطال وسيخضع لمزيد من الفحوصات غدا".

وخاض الفرنسي هذا الموسم 45 مباراة سجل 33 هدفا وصنع 12 في جميع المسابقات.

وحسم باريس سان جيرمان لقب الدوري بالفعل قبل 5 جولات على النهاية، كما وصل لنهائي كأس فرنسا.

ويستعد العملاق الباريسي للقاء أرسنال في ملعب حديقة الأمراء يوم الأربعاء المقبل بعدما فاز خارج القواعد بهدف دون رد.