باريس سان جيرمان يعلن تفاصيل إصابة ديمبيلي وكيمبيمبي

الجمعة، 02 مايو 2025 - 18:05

كتب : FilGoal

ليفربول - باريس سان جيرمان - عثمان ديمبيلي

أعلن نادي باريس سان جيرمان تفاصيل إصابة الثنائي عثمان ديمبيلي وبرينسيل كيمبيمبي.

ويستعد بطل الدوري الفرنسي للقاء ستراسبورج غدا السبت لحساب الجولة 32 من الدوري الفرنسي.

وكشف النادي عبر موقعه الرسمي إصابة عثمان ديمبيلي في أوتار الفخذ الأيمن في منتصف الأسبوع وتتحسن حالته وسيتم الإعلان عن آخر المستجدات في الوقت المناسب.

أخبار متعلقة:
رايا: أنا هنا لمساعدة أرسنال.. وقادرون على التأهل أمام باريس فيتينيا: الهدف بعد 26 تمريرة في أرسنال يُظهر قوة باريس أرتيتا: الهدف الملغي كان سيغير مباراة باريس.. ونسعى لتحقيق الأفضل في حديقة الأمراء قائمة باريس - ديمبيلي يقود القوة الضاربة أمام أرسنال في دوري الأبطال

فيما يغيب كيمبيمبي بسبب معاناته من تورم في عظم مشط القدم الثاني في قدمه اليمنى وسيحصل على راحة لعدة أسابيع.

وصرّح لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس: "من المؤكد أن ديمبيلي لن يلعب غدا".

وأضاف "شعر بعدم راحة وسنحاول استعادته في الإياب لدوري الأبطال وسيخضع لمزيد من الفحوصات غدا".

وخاض الفرنسي هذا الموسم 45 مباراة سجل 33 هدفا وصنع 12 في جميع المسابقات.

وحسم باريس سان جيرمان لقب الدوري بالفعل قبل 5 جولات على النهاية، كما وصل لنهائي كأس فرنسا.

ويستعد العملاق الباريسي للقاء أرسنال في ملعب حديقة الأمراء يوم الأربعاء المقبل بعدما فاز خارج القواعد بهدف دون رد.

عثمان ديمبيلي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
نرشح لكم
بيب جوارديولا يوضح حقيقة رحيله عن مانشستر سيتي مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(0) ولفرهامبتون.. الشوط الثاني تشكيل مانشستر سيتي - مرموش يقود حملة مقعد الأبطال ضد وولفرهامبتون ألجواسيل لـ في الجول: أريد الفوز في الدربي الأخير لي ضد بلباو.. وهدفنا التأهل الأوروبي إنتر يعلن تفاصيل إصابة لاوتارو.. وتقرير يكشف موقفه من مواجهة برشلونة برييتو لـ في الجول: دربي ضد بلباو الأهم في الموسم للفوز به.. وهذا أفضل لاعب واجهته رانييري: استمراري مع روما سيكون خاطئا مؤتمر فليك: تير شتيجن يعود لحراسة برشلونة أمام بلد الوليد
أخر الأخبار
محمد رمضان يكشف حقيقة مشاكل كولر مع اللاعبين وكواليس استبعاد كهربا في الإمارات 6 دقيقة | الدوري المصري
Gaming - محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي في FC 25 12 دقيقة | Gamers
هيثم شعبان: صنعنا عدد مقبول من الفرص ضد زد.. وكنا أقرب للفوز 22 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - مدير رياضي برتغالي لـ زد 24 دقيقة | الدوري المصري
مدرب شباب زامبيا: استفدنا من الراحة قبل لقاء مصر في أمم إفريقيا تحت 20 43 دقيقة | منتخب مصر
حمادة صدقي: تبديلاتي ضد طلائع الجيش بسبب الإجهاد.. وحزين للتعادل 46 دقيقة | الدوري المصري
بيب جوارديولا يوضح حقيقة رحيله عن مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
للمرة الأولى.. طلائع الجيش يتعادل مع زد دون أهداف ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحيل كولر 2 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه 3 بعد رحيل كولر.. الأهلي يكشف موعد الإعلان عن الجهاز الفني المؤقت 4 في الجول يكشف الموقف الحالي لطلبات كولر من الأهلي بعد فسخ العقد