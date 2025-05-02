مؤتمر فليك: تير شتيجن يعود لحراسة برشلونة أمام بلد الوليد

أعلن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة عودة مارك تير شتيجن لحراسة مرمى الفريق خلال مواجهة بلد الوليد المقررة في تمام العاشرة مساء السبت في الأسبوع الـ34 من الدوري الإسباني.

وتعرض شتيجن لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي في مباراة فياريال أواخر سبتمبر من العام الماضي، قبل أن يعود للتدريبات في نهاية مارس الماضي.

وأضاف فليك في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "أعتقد أنه من الجيد لحراس المرمى أن يحصلوا على بضع دقائق للتعافي، وهذا سيكون الحال لتير شتيجن، أداؤه في التدريبات رائع ولا أفكر في أي تغيير حتى نهاية الموسم، إنها مجرد مباراة ضد بلد الوليد وليس لدي أي أفكار لتغييرها".3

وعن المنافسة على الدوري الإسباني، أوضح: "هدفنا هو الفوز بالدوري الإسباني. إنه لقب يحرز بعد موسمٍ طويل، وهو الأهم ويجب أن نلعب بأعلى مستوى، يمكن خسارة الليجا في مثل هذه المباريات، ويجب أن نتذكر ما عانيناه ضد ليجانيس ولاس بالماس في الدور الأول.

وخسر برشلونة أمام ليجانيس على ملعبه بهدف نظيف، وقبلها بأسبوع خسر أمام لا بالماس بنتيجة 2-1 على أرضه ووسط جماهيره.

ويسعى هانز فليك للحفاظ على لياقة لاعبيه قبل خوض مواجهة الإياب أمام إنتر ميلان يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي دوري الأبطال.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 3-3، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب سان سيرو في ميلانو.

وتابع فليك "يمكنني إجراء الكثير من التغييرات غدًا، عليّ التفكير في المباريات القادمة أيضًا، لكنني أعيش اللحظة".

وأتم "لدينا مباراة غدًا وعلينا الفوز بها، إذا كان هناك لاعب مميز ضد بلد الوليد، فقد يُغير ذلك التشكيلة الأساسية ضد إنتر، أعتقد أن لديّ ستة أو سبعة لاعبين أساسيين في ذهني لمباراة الإياب، ولكن ليس الباقي.".

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني قبل 5 جولات من النهاية برصيد 76 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ملاحقه ريال مدريد.

وسيلتقي برشلونة بعد مباراة بلد الوليد أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال، ثم العودة لخوض الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الدوري يوم الاحد 11 مايو.