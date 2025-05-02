نهائي أبطال آسيا - مدرب أهلي جدة: نطارد حلما كبيرا.. وهذه نقاط قوة كاواساكي

شدد ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة على جاهزية فريقه قبل خوض النهائي المرتقب لدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويلتقي الأهلي أمام كاواساكي فرونتال الياباني في النهائي الساعة 7:30 من مساء السبت، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وقال يايسله في مؤتمر صحفي: "نطارد حلما كبيرا وعلينا أن نبذل أقصى ما لدينا لنحققه ونملك تركيزا عاليا واللاعبون في قمة الجاهزية الذهنية والبدنية لخوض نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة".

وأضاف "كاواساكي فريق منظم للغاية يملك مهاجمين مميزين ويدافع بأسلوب ناجح كما أن مدربهم يحسن التدوير والتعامل مع المباريات الكبيرة".

وأتم "أشعر بفخر كبير لوجودي بين جماهير الأهلي (السعودي) الوفية. دعمهم لا يقدر بثمن وهو أحد أهم أسباب نجاحنا فهم يصنعون الفارق داخل الملعب".

وتجاوز الأهلي عقبة الهلال 3-1، فيما أطاح الفريق الياباني بمنافسه النصر بنتيجة 3-2 في نصف النهائي.

وتعد تلك المرة الثالثة التي يتأهل فيها الأهلي لنهائي دوري أبطال آسيا، حيث سبق وأن تأهل لنهائي نسختي 1986، و2012 ولكن خسرهما.