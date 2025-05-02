النني أفضل لاعب في شهر إبريل بالدوري الإماراتي

فاز الدولي المصري محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي لشهر أبريل.

واستطاع النني التفوق على 4 لاعبين آخرين في منافسة على جائزة الأفضل في شهر إبريل، وهم جواو بيدرو – الوصل، وسعيد عزت الله – شباب الأهلي، وطارق تيسودالي – خورفكان، وعلاء زهير – الوحدة.

وكشف الحساب الرسمي للدوري الإماراتي عن فوز النني: "الأداء القوي والخبرة الكبيرة تقودان محمد النني لاعب الجزيرة، للفوز بجائزة أفضل لاعب لشهر أبريل 2025 في دوري أدنوك للمحترفين".

ويحتل الجزيرة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 32 نقطة بعد مرور 22 جولة.

وانضم النني لصفوف الجزيرة الإماراتي بداية الموسم الجاري بعد رحيله عن أرسنال الإنجليزي.

ولعب النني هذا الموسم 29 مباراة في كافة البطولات، نجح في تسجيل هدف وصناعة 3، فيما تلقى 7 بطاقات صفراء.

وبدأ النني مسيرته في نادي المقاولون العرب في مصر، قبل الانتقال للاحتراف في نادي بازل السويسري، ومنه إلى أرسنال الإنجليزي الذي استمر معه 8 سنوات، تخللهم إعارة موسم لنادي بيشكتاش التركي، قبل محطته الأخيرة في الإمارات.