مؤتمر محرز: نريد كأس آسيا من أجل الجماهير.. وكاواساكي استحق التأهل للنهائي

يرى رياض محرز لاعب الأهلي السعودي، أن فريقه يستحق الفوز بكأس دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويلتقي الأهلي أمام كاواساكي فرونتال الياباني في النهائي الساعة 7:30 من مساء السبت، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتجاوز الأهلي عقبة الهلال 3-1، فيما أطاح الفريق الياباني بمنافسه النصر بنتيجة 3-2 في نصف النهائي.

وقال محرز في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "محظوظ باللعب في فريق يبحث عن الانتصارات والألقاب، وسنبذل كل جهدنا لتحقيق اللقب الأسيوي".

وأكمل "حلمنا هو تحقيق اللقب، أردنا أن نطارد حلمنا ولدينا تركيز عالٍ، الجمهور يساندنا دوما، ويدفعنا لتحقيق النصر، وغدًا الخطوة الأخيرة في النهائي، ونحتاج الدعم".

وأضاف "نريد تحقيق الكأس من أجل الجماهير، عام 2012 النادي كان على بعد خطوة واحدة من اللقب".

وتعد تلك المرة الثالثة التي يتأهل فيها الأهلي لنهائي دوري أبطال آسيا، حيث سبق وأن تأهل لنهائي نسختي 1986، و2012 ولكن خسرهما.

وعن منافسه فرونتال "الخصم فريق جيد واستحق التواجد في النهائي ولكننا مستعدون له وشاهدنا عدة مباريات للخصم وهو فريق جيد".

ورد محرز على رأيه في إقامة الأدوار النهائية من البطولة بشكل مجمع: "لا مشكلة بشأن الوقت في إقامة هذه الأدوار بصفة مجمعة، كونها في مدينتا سنتعامل مع المنافس الجيد الذي حضر من اليابان، ونعرف كيف نلعب أمامهم ونريد أن نستمتع ونحقق البطولة".

واستضافت جدة الأدوار النهائية بدءًا من دور الثمانية خلال الفترة من 25 أبريل وحتى 3 مايو 2025.