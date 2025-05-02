منافس الأهلي - تقرير: 4 أسباب طرحت اسم مدرب بالميراس لتولي تدريب البرازيل

الجمعة، 02 مايو 2025 - 14:24

كتب : FilGoal

أبيل فيريرا - بالميراس

كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن دخول أبيل فيريرا مدرب نادي بالميراس البرازيلي في دائرة الترشحات لتولي تدريب السيليساو.

وأطاح الاتحاد البرازيلي بمدرب المنتخب دوريفال جونيور مع نهاية مارس الماضي بعد سلسلة من النتائج المخيبة

وتولى دوريفال قيادة البرازيل في يناير 2024، بعد أن أدار الفريق بشكل مؤقت كل من رامون مينيزيس وفيرناندو دينيز.

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وخلال فترة تدريبه حققت البرازيل 6 انتصارات فقط في 14 مباراة، وودع كوبا أمريكا من ربع النهائي أمام الأوروجواي وتلقى خسارة كبيرة أمام المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 4-1 والتي تُعد أسوأ خسارة للبرازيل أمام الأرجنتين منذ أكثر من 60 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أبيل فيريرا دخل دائرة الترشيحات إلى جانب جورجي جيسوس مدرب الهلال الذي رحل عن منصبه بعد خسارة الزعيم في نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام الأهلي بنتيجة 3-1.

4 أسباب لترشيح أبيل فيريرا

وتوقفت مفاوضات البرازيل مع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، لينتقل الاهتمام إلى جورجي جيسوس.

ولكن الشرق الأوسط كشفت عن معارضة كبيرة لتولي جيسوس تدريب المنتخب البرازيلي، أبرزها من النجم نيمار التي لم تكن بينهما علاقة جيدة أثناء تواجد الأخير في الهلال.

الصحيفة أوضح أن أبيل فيريرا، يتقدم بهدوء في سباق اختيار مدرب البرازيل، ويلقى دعم من رئيس الاتحاد

ويستعد المنتخب البرازيلي لمواجهة الإكوادور وباراجواي يومي 4، و9 يونيو القادم في تصفيات كأس العالم، أي أنه لم يعد هناك أمامه متسع من الوقت.

وأتمت الصحيفة: "أبيل فيريرا على دراية باهتمام الاتحاد البرازيلي، وأبدى استعداده لقبول المهمة، خاصة أن هناك علاقة جيدة تربط رئيس الاتحاد إدنالدو رودريجيز ورئيسة بالميراس ليلا بيريرا.

ويستعد بالميراس لخوض كأس العالم للأندية ضمن المجموعة الأولى إلى جانب الأهلي، وإنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي.

كأس العالم للأندية بالميراس الأهلي
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