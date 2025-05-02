لاختيار مدربه الجديد.. الهلال يفاوض أنشيلوتي وأليجري وثنائي الدوري الإنجليزي

الجمعة، 02 مايو 2025 - 14:18

كتب : FilGoal

ماسيميليانو أليجري مع كارلو أنشيلوتي

يسعى نادي الهلال السعودي لحسم ملف مدربه الجديد بعد الاستقرار على رحيل البرتغالي جورج جيسوس.

واقتربت نهاية رحلة جيسوس مع الزعيم السعودي خاصة بعد توديع دوري أبطال آسيا النخبة من المربع الذهبي على يد أهلي جدة.

وبحسب صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن الهلال يكثف مفاوضاته مع أنشيلوتي وأليجري ونونو سانتو وماركو سيلفا لاختيار مدربه الجديد خلفا لجيسوس.

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صحيفة "الرياضية" السعودية ذكرت أن الهلال أقال جورجي جيسوس من منصبه.

وسيتم تعيين محمد الشلهوب مدربا مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب عالمي كبير، وفقا لما جاء في التقرير.

وكشف تقرير برتغالي في وقت سابق ترشيح اسم ماركو سيلفا المدير الفني لفولام الإنجليزي لقيادة الفريق، وأيضا كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد.

وسيلتقي الهلال في الجولة 30 من الدوري السعودي مع الرائد متذيل الترتيب يوم الأربعاء المقبل.

ويستعد الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية المقررة خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

ويتواجد الهلال في المجموعة الثامنة إلى جانب ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.

الهلال السعودي أنشيلوتي أليجري نونو سانتو
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