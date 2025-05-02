سبورت: فليك يفاضل بين ثنائي برشلونة لتعويض كوندي أمام إنتر

يسعى هانز فليك مدرب برشلونة لاختيار البديل الأنسب لتعويض الفرنسي جول كوندي خلال مواجهة إنتر المرتقبة.

ويلعب برشلونة أمام إنتر مساء الثلاثاء المقبل في مدينة ميلانو بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن فليك يفاضل بين أراوخو وإيريك جارسيا لشغل مركز الظهير الأيمن وتعويض غياب كوندي أمام إنتر.

وتأكد غياب جول كوندي مدافع برشلونة لمدة 3 أسابيع عن الفريق بعد إصابته خلال مواجهة إنتر.

وتعرض كوندي للإصابة في عضلات الفخذ مما اضطر الجهاز الفني لبرشلونة لاستبداله اضطراريا قبل نهاية الشوط الأول.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بتعادل برشلونة على ملعبه أمام إنتر بثلاثة أهداف لكل منهما.

ويلعب برشلونة أمام إنتر، وينتظر الفائز منهما المتأهل من مواجهة باريس سان جيرمان وأرسنال في نصف النهائي الأخر.

وكان النادي الباريسي قد عاد من ملعب الإمارات بفوز ثمين بهدف دون رد ذهابا.

بينما بعد ذلك سيواجه برشلونة نظيره ريال مدريد في الجولة 35 من مسابقة الدوري الإسباني.