كرة سلة - الكشف عن التشكيل الجديد للجنة المسابقات

الجمعة، 02 مايو 2025 - 12:58

كتب : هاني العوضي

عمرو مصيلحي - رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، تشكيل لجنة المسابقات، والتي تتولى إدارة مسابقات الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

ويتولى محمد فتحي، نائب رئيس اتحاد كرة السلة، الإشراف على لجنة المسابقات بينما يترأس اللجنة أحمد كامل.

وجاء تشكيل لجنة مسابقات اتحاد كرة السلة:

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الرئيس: أحمد كامل

الأعضاء:

تامر عبدالله

حاتم كامل

وليد صبري

أحمد الحوشي

أحمد سيف النصر

جمال عبدالقادر

محمد كمال خليل

فيما تضم لجنة الخبراء كل من:

عدلي أنيس

نبيل حافظ

من جانبه كشف محمد فتحي نائب رئيس الاتحاد المصري للسلة، والمشرف على لجنة المسابقات، أن الاتحاد وضع استراتيجية واضحة لتطوير نظام مسابقات كرة السلة المصرية في جميع الفئات العمرية على مستوى الرجال والسيدات.

وأكد فتحي أن استراتيجية لجنة المسابقات تهدف لزيادة الاحتكاك والمستوى الفني لجميع الأندية مما ينعكس بصورة إيجابية على المستوى الفني للمنتخبات المصرية بشكل عام، ويوسع قاعدة ممارسة السلة المصرية ويزيد من شعبية اللعبة.

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