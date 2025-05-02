"على وشك اللقب الأول في مسيرته".. بايرن ميونيخ يعلن رحيل إريك داير

الجمعة، 02 مايو 2025 - 12:28

كتب : FilGoal

إريك داير مع هاري كين - بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ رحيل مدافع الفريق إريك داير مع نهاية الموسم الحالي.

وكشف بايرن عبر موقعه الرسمي: "يغادر إريك داير بايرن ميونيخ بنهاية الموسم بعد انتهاء عقده".

ونقل الموقع الرسمي تصريحات كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن: "لقد أجرينا مناقشات مع إريك بشأن عقد جديد، أخبرنا أنه لا يريد التمديد وسيغادرنا، إنه رجل رائع، لقد قضينا وقتًا رائعًا معًا، نأمل أن يتوج مسيرته معنا بأول لقب له."

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ولم يتوج داير في مسيرته بأي بطولة في مسيرته مع أندية سبورتنج لشبونة البرتغالي، وتوتنام هوتسبير الإنجليزي، بالإضافة إلى بايرن ميونيخ الألماني.

وانضم داير إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة من توتنام في يناير 2024، قبل انتقاله بشكل نهائي إلى الفريق البافاري في صيف 2024.

وشارك داير صاحب الـ31 عاما، في 25 مباراة هذا الموسم مع بايرن ميونيخ بواقع 18 مباراة في الدوري الألماني، و6 مباريات في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مباراة في كأس ألمانيا.

ويحتل بايرن صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 75 نقطة قبل 3 جولات من النهاية.

ويحتاج بايرن ميونيخ للفوز في مباراة وحيدة لاستعادة لقب الدوري الألماني رسميا.

ويتبقى لـ بايرن 3 مباريات أمام لايبزيج، ومونشنجلادباخ، وهوفنهايم.

ويستعد بايرن ميونيخ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الشهر المقبل، حيث يقع في المجموعة الثالثة إلى جانب أوكلاند سيتي، وبنفيكا البرتغالي، وبوكا جونيرز الأرجنتيني.

ويحتل موناكو المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة، قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

وتتنافس الفرق من المركز الثاني حتى السابع في الدوري الفرنسي على المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال (4 مقاعد) حيث يحتل مارسيليا الوصافة برصيد 58 نقطة، فيما يحل ستراسبورج في المركز السابع برصيد 54 نقطة.

وكان فابريزيو رمانو الصحفي المتخصص في الانتقالات كشف عن مدة عقد داير مع موناكو التي تمتد لموسمين حتى يونيو 2027 مع إمكانية التمديد.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني إريك داير
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