لامين يامال: أحاول تقديم كل شيء من أجل برشلونة.. وسنتأهل من ميلانو
الجمعة، 02 مايو 2025 - 12:14
كتب : FilGoal
يثق لامين يامال نجم برشلونة في قدرة فريقه على خطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويلعب برشلونة أمام إنتر مساء الثلاثاء المقبل في مدينة ميلانو بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال نجم برشلونة: "سنقدم كل شيئ في ميلانو من أجل الفوز على إنتر. نحن على بعد خطوة من النهائي. كنا متفوقين على ملعبنا ولكن ذلك لم يكن كافيا".
وشدد "أحاول دائما أن أقدم كل شيء من أجل الفريق. الأمور سارت بشكل جيد. لكنني كنت أرغب في المزيد، كنت أرغب في الفوز بالمباراة".
وأتم "في مباراة العودة سنبذل كل ما لدينا وأعتقد أننا سنتأهل".
وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بتعادل برشلونة على ملعبه أمام إنتر بثلاثة أهداف لكل منهما.
ويلعب برشلونة أمام إنتر، وينتظر الفائز منهما المتأهل من مواجهة باريس سان جيرمان وأرسنال في نصف النهائي الأخر.
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⚽️🔥 هدف لبرشلونة!— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 30, 2025
يامال يتلاعب بالدفاع ويسجّل من تسديدة رائعة بيسراه مقلصاً الفارق إلى 2-1!#دوري_أبطال_أوروبا #برشلونة_إنتر#UCL pic.twitter.com/oib8lySIHw
وكان النادي الباريسي قد عاد من ملعب الإمارات بفوز ثمين بهدف دون رد ذهابا.
بينما بعد ذلك سيواجه ريال مدريد في الجولة 35 من مسابقة الدوري الإسباني.