لامين يامال: أحاول تقديم كل شيء من أجل برشلونة.. وسنتأهل من ميلانو

الجمعة، 02 مايو 2025 - 12:14

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة

يثق لامين يامال نجم برشلونة في قدرة فريقه على خطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب برشلونة أمام إنتر مساء الثلاثاء المقبل في مدينة ميلانو بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال نجم برشلونة: "سنقدم كل شيئ في ميلانو من أجل الفوز على إنتر. نحن على بعد خطوة من النهائي. كنا متفوقين على ملعبنا ولكن ذلك لم يكن كافيا".

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وشدد "أحاول دائما أن أقدم كل شيء من أجل الفريق. الأمور سارت بشكل جيد. لكنني كنت أرغب في المزيد، كنت أرغب في الفوز بالمباراة".

وأتم "في مباراة العودة سنبذل كل ما لدينا وأعتقد أننا سنتأهل".

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بتعادل برشلونة على ملعبه أمام إنتر بثلاثة أهداف لكل منهما.

ويلعب برشلونة أمام إنتر، وينتظر الفائز منهما المتأهل من مواجهة باريس سان جيرمان وأرسنال في نصف النهائي الأخر.

وكان النادي الباريسي قد عاد من ملعب الإمارات بفوز ثمين بهدف دون رد ذهابا.

بينما بعد ذلك سيواجه ريال مدريد في الجولة 35 من مسابقة الدوري الإسباني.

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