جوميز: الفتح لم يضمن البقاء بعد في الدوري السعودي

الجمعة، 02 مايو 2025 - 12:03

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز - الفتح السعودي

واصل الفتح نتائجه المميزة تحت قيادة جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، بعد الفوز على حساب الشباب بنتيجة 3-1 في الأسبوع الـ30 من مسابقة الدوري السعودي.

ونجح جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك والحالي للفتح، في انتشال فريقه من ذيل الترتيب والابتعاد عن مراكز الهبوط.

وحقق جوميز للفوز للمباراة الثامنة في 17 مباراة قاد خلالهم الفريق، فيما تلقى الخسارة في 6 مباريات، وتعادل في 3 مباريات.

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فوز الفتح أمام الشباب رفع رصيد الفريق إلى 33 نقطة في المركز الـ11 مبتعدا بفارق 4 نقاط أمام الوحدة صاحب المركز الـ16 أول مراكز الهبوط.

وصرح جوميز عقب الفوز على حساب الشباب: "لم نضمن البقاء رغم فوزنا على الشباب، وهي ثلاث نقاط مهمة لتحقيق هدفنا، ولدينا معارك مهمة في المباريات المتبقية"

وأكمل "سنحت لنا فرص وتمكنا من تسجيل 3 أهداف".

وجلس جوميز خلال المباراة على مقاعد البدلاء، تاركا توجيه اللاعبين إلى مساعده، ليرد معلقا على تلك الخطوة: "كنت أحلل فريق الشباب مع المساعدين أثناء سير المباراة".

وعن سير المباراة وكيفية إدارتها قال جوميز: «الشباب فريق كبير ويملك عناصر مميزة، كنت أعلم أنه يغير أسلوبه حسب المباريات، وتمكنا من الحد من خطورته».

ونجح جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك والحالي للفتح، في انتشال فريقه من ذيل الترتيب والابتعاد عن مراكز الهبوط.

وحقق جوميز للفوز للمباراة الثامنة في 17 مباراة قاد خلالهم الفريق، فيما تلقى الخسارة في 6 مباريات، وتعادل في 3 مباريات.

ويتبقى للفتح 4 مباريات أمام الوحدة، والهلال، وضمك، والنصر على الترتيب.

ويلتقي الفتح في الجولة المقبلة أمام الوحدة يوم السبت 10 مايو.

ويكفي للفتح جمع 8 نقاط (بينهم الفوز أمام الوحدة) لتأكد بقائه رسميا في دوري روشن.

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