رومانو: إنتر ميامي ليس الفريق الأمريكي الذي يفاوض دي بروين

الجمعة، 02 مايو 2025 - 11:23

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ريال مدريد - هدف دي بروين

كشف فابريزو رومانو الصحفي الإيطالي المختص بأخبار الانتقالات عن هوية الفريق الأمريكي القريب من ضم النجم البلجيكي كيفين دي بروين.

وأعلن دي بروين رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري بعد سنوات ذهبية مع الفريق الإنجليزي.

وبحسب فابريزو رومانو، فإن شيكاغو فاير هو الفريق الأمريكي الذي وصلت مفاوضاته مع كيفين دي بروين إلى مراحل متقدمة وليس إنتر ميامي.

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وربطت بعض التقارير دي بروين بالانتقال إلى إنتر ميامي لمزاملة ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وأوضح رومانو، أن دي بروين يدرس الخيارات المتاحة رفقة عائلته، مشيرا إلى ان مفاوضات تشيلسي وكومو الإيطالي ليست مؤكدة.

يذكر أن إنتر ميامي سيخوض مباراة افتتاح كأس العالم للأندية أمام الأهلي يوم 14 يونيو القادم

ويتواجد الأهلي وإنتر ميامي في المجموعة الأولى إلى جانب بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

كيفين دي بروين إنتر ميامي مانشستر سيتي
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