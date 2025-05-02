كرة سلة - الأهلي يواجه سبورتنج في نهائي كأس مصر سيدات.. وموعد المباراة

تأهلت سيدات الأهلي وسبورتنج لنهائي كأس مصر لكرة السلة لموسم 2024-25.

وأقيمت مباراتي المربع الذهبي في صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وانتصرت سيدات الأهلي على الصيد بنتيجة 79-54.

فيما فازت سبورتنج على هليوبوليس بنتيجة 77-72.

وتقام المباراة النهائية يوم السبت المقبل 3 مايو في السابعة مساءً.

وتسبق المباراة النهائية لقاء المركز الثالث والرابع بين الصيد وهليوبوليس.

وحققت سيدات الأهلي لقب النسخة الماضية بالفوز على سبورتنج آنذاك بنتيجة 93-84.