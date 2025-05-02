دوري المؤتمر - تشيلسي يضع قدما في النهائي.. وفوز صعب لبيتيس أمام فيورنتينا
الجمعة، 02 مايو 2025 - 00:43
كتب : FilGoal
اكتسح تشيلسي الإنجليزي منافسه يورجورن السويدي برباعية مقابل هدف وحيد في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.
ووضع تشيلسي قدما في النهائي بعد الفوز الكبير، خاصة أن مواجهة الإياب الخميس المقبل على ملعب ستامفورد بريدج في لندن.
سجل رباعية تشيلسي جادون سانشو في الدقيقة 12، ونونو مادويكي في الدقيقة 43، فيما سجل نيوكلاس جاكسون الهدفين ثالث والرابع في الدقيقتين 59، و65.
تشلسي يفتتح التسجيل أمام دجورغوردين السويدي#دوري_المؤتمر_الأوروبي | #تشلسي | #دجورغوردين#UECL pic.twitter.com/uhbTbhFjl6— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 1, 2025
وسجل هدف أصحاب الأرض الوحيد إيزاك مولوجيتا في الدقيقة 68.
وفي نصف النهائي الآخر، حقق ريال بيتيس الفوز ذهابا على ملعبه أمام فيورنتينا بهدفين مقابل هدف وحيد.
سجل هدفي ريال بيتيس عبد الصمد الزلزولي مبكرا في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف أنتوني الهدف الثاني في الدقيقة 64.
شاهد هدف أنتوني في شباك فيورنتينا #دوري_المؤتمر_الأوروبي | #ريال_بيتيس | #فيورنتينا#UECL pic.twitter.com/LShBbFJmsW— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 1, 2025
وسجل لوكا رانييري هدف فيورنتينا في الدقيقة 73.
وتقام مباراة الإياب على ملعب أرتيميو فرانكي في مدينة فلورنسا الإيطالية يوم الخميس المقبل 8 مايو.
ويقام نهائي دوري المؤتمر يوم 28 مايو على ملعب آيا صوفيا في العاصمة اليونانية أثينا.
ويتأهل المتوج بدوري المؤتمر للمشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.