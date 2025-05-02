دوري المؤتمر - تشيلسي يضع قدما في النهائي.. وفوز صعب لبيتيس أمام فيورنتينا

اكتسح تشيلسي الإنجليزي منافسه يورجورن السويدي برباعية مقابل هدف وحيد في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

ووضع تشيلسي قدما في النهائي بعد الفوز الكبير، خاصة أن مواجهة الإياب الخميس المقبل على ملعب ستامفورد بريدج في لندن.

سجل رباعية تشيلسي جادون سانشو في الدقيقة 12، ونونو مادويكي في الدقيقة 43، فيما سجل نيوكلاس جاكسون الهدفين ثالث والرابع في الدقيقتين 59، و65.

وسجل هدف أصحاب الأرض الوحيد إيزاك مولوجيتا في الدقيقة 68.

وفي نصف النهائي الآخر، حقق ريال بيتيس الفوز ذهابا على ملعبه أمام فيورنتينا بهدفين مقابل هدف وحيد.

سجل هدفي ريال بيتيس عبد الصمد الزلزولي مبكرا في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف أنتوني الهدف الثاني في الدقيقة 64.

وسجل لوكا رانييري هدف فيورنتينا في الدقيقة 73.

وتقام مباراة الإياب على ملعب أرتيميو فرانكي في مدينة فلورنسا الإيطالية يوم الخميس المقبل 8 مايو.

ويقام نهائي دوري المؤتمر يوم 28 مايو على ملعب آيا صوفيا في العاصمة اليونانية أثينا.

ويتأهل المتوج بدوري المؤتمر للمشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.