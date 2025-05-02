خبر في الجول - الموسم المحلي انتهى.. أشرف داري يغيب شهرا بسبب الإصابة

تحددت مدة غياب أشرف داري مدافع الأهلي بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة بتروجت.

وأصيب الدولي المغربي في نهاية الشوط الأول من اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي بنتيجة 3-2.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المدافع المغربي يغيب 4 أسابيع عن المباريات بسبب الإصابة بشد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية.

ويتحدد موعد عودة داري وفقا للبرنامج العلاجي.

وبذلك سيغيب داري عن المباريات المتبقية للأهلي في الدوري المصري وعددها 5، حيث ينتهي مشوار الأهلي يوم 28 مايو الجاري.

ويبدأ الفريق استعداداته بعد ذلك للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 حيث يستهل مشواره في منتصف يونيو المقبل بلقاء إنتر ميامي الأمريكي.

وسبق أن أصيب داري بشد في العضلة الخلفية في يناير الماضي غاب بسببها ما يقارب شهرا عن الأهلي.

صاحب الـ 25 عاما خاض مع الأهلي 14 مباراة منذ انضمامه.

ويستعد الأهلي للقاء حرس الحدود في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري يوم الأحد المقبل.