الرياضية: جيسوس يرحل عن الهلال.. والشلهوب مدرب مؤقت لحين التعاقد مع اسم عالمي
الخميس، 01 مايو 2025 - 23:38
كتب : FilGoal
يبدو أن رحيل جورجي جيسوس أصبح أقرب من أي وقت مضى عن تدريب الهلال السعودي.
واقتربت نهاية رحلة البرتغالي مع الزعيم السعودي خاصة بعد توديع دوري أبطال آسيا النخبة من المربع الذهبي على يد الأهلي.
ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن الهلال أقال جورجي جيسوس من منصبه.
وسيتم تعيين محمد الشلهوب مدربا مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب عالمي كبير، وفقا لما جاء في التقرير.
وكشف تقرير برتغالي في وقت سابق ترشيح اسم ماركو سيلفا المدير الفني لفولام الإنجليزي لقيادة الفريق، وأيضا كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد.
وسيلتقي الهلال في الجولة 30 من الدوري السعودي مع الرائد متذيل الترتيب يوم الأربعاء المقبل.
ويستعد الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية المقررة خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.
ويتواجد الهلال في المجموعة الثامنة إلى جانب ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.