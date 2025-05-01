ثلاثي في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثالثة من المرحلة النهائية

لا يزال الصراع على جائزة أفضل هداف في الدوري المصري لموسم 2024-2025 مشتعلا مع الاقتراب من النهاية.

ويتشارك أكثر من لاعب في الصدارة بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ويتصدر إمام عاشور لاعب وسط الأهلي وناصر منسي مهاجم الزمالك وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي الترتيب رغم أن الثلاثي لم يسجل في الجولة الحالية.

إليكم ترتيب الهدافين بعد نهاية الجولة الثالثة للمرحلة النهائية

1- إمام عاشور - الأهلي - 9 أهداف

= - ناصر منسي - الزمالك - 9 أهداف

= - أسامة فيصل - البنك الأهلي - 9 أهداف

2 - محمد علي بن حمودة - غزل المحلة - 8 أهداف

= - شادي حسين - زد - 8 أهداف

3 - فيستون ماييلي - بيراميدز - 7 أهداف

= - عمرو ناصر - فاركو - 7 أهداف

= ياو أنور - البنك الأهلي - 7 أهداف

= صلاح محسن - المصري - 7 أهداف

4 - مصطفى فتحي - بيراميدز - 6 أهداف

= - محمود زلاكة - سيراميكا كليوباترا - 6 أهداف

يذكر أن الفلسطيني وسام أبو علي حصد جائزة هداف الدوري المصري عن الموسم الماضي بعدما سجل 18 هدفا منذ انضمامه للأهلي في يناير 2024.

وتبدأ الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري غدا الجمعة مباشرة.

ومن المنتظر أن تنتهي مسابقة الدوري المصري لهذا الموسم في الأول من يونيو المقبل.