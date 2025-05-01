طارق مصطفى: كنت واثقا من العودة.. ولا مجال للراحة فلدينا مباراة أمام الزمالك

الخميس، 01 مايو 2025 - 23:16

كتب : FilGoal

طارق مصطفى - البنك الأهلي

أبدى طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي سعادته بفوز الفريق على سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

وقال مصطفى في تصريحات نشرتها حسابات ناديه: "فوز صعب على فريق محترم لديه لاعبين مميزين ومدير فني رائع".

وأضاف "دخلنا المباراة بهدف الفوز وعندما استقبلنا هدف مبكر كنت واثقا في العودة".

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وأوضح "طالبت اللاعبين بين شوطي المباراة بالاستحواذ على الكرة واستغلال المساحات خلف دفاع المنافس وعدم التسرع أمام المرمى".

واختتم "لا مجال للراحة فلدينا مواجهة قوية أمام الزمالك سنبدأ في التحضير لها على الفور".

وحقق البنك الأهلي فوزا رائعا على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-2 في الجولة الثالثة من مرحلة المنافسة على اللقب للدوري المصري.

الفوز تحقق على ملعب المقاولون العرب بفضل أهداف سعيدو سيمبوري وأحمد ياسر ريان وياو أنور وأحمد مدبولي، فيما سجل للبنك كل من محمد رضا "بوبو" وفاخري لاكاي.

ويعد ذلك ثاني أكبر انتصار للبنك على سيراميكا بعد الفوز بنتيجة 5-0 في كأس عاصمة مصر هذا الموسم.

الفوز رفع رصيد البنك لـ 32 نقطة في المركز الخامس فيما توقف رصيد سيراميكا عند 27 نقطة ظل بها في المركز السادس.

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