مران منتخب الشباب - تدريب خفيف للأساسيين.. ورسالة دعم للاعبين

الخميس، 01 مايو 2025 - 23:12

كتب : محمد جمال

تدريب منتخب الشباب

خاض منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة تدريبه اليوم الخميس على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويستعد منتخب الشباب لمواجهة زامبيا السبت، في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من كأس الأمم الإفريقية.

وأدى اللاعبون الأساسيون الذين خاضوا مباراة سيراليون تدريبات خفيفة بينما خاض البدلاء تدريبات قوية.

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وشهد المران محمد أبو حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وتحدث مع اللاعبين وقام بتحفيزهم ورفع معنوياتهم قبل انطلاق التدريبات وطالبهم بنسيان لقاء سيراليون والتركيز فى مواجهة زامبيا خاصة وأنهم يمتلكون من الإمكانات والقدرات ما يؤهلهم لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم وإسعاد الجمهور.

وأكد محمد أبو حسين على ثقة مجلس الإدارة بالكامل برئاسة هاني أبو ريدة فى اللاعبين وجهازهم الفني مشيرا إلى أن ما حدث أمام سيراليون كبوة فارس.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية للشباب خلال الفترة من 27 إبريل حتى 18 مايو.

ويتأهل الأربع منتخبات الأولى إلى كأس العالم المقرر في تشيلي أواخر هذا العام.

ويحتل المنتخب المركز الثاني فى المجموعة برصيد ٣ نقاط، نفس رصيد جنوب إفريقيا صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد، ولكن المواجهة المباشرة في صالح مصر.

ويتصدر منتخب سيراليون المجموعة برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على حساب منتخب مصر للشباب برباعية مقابل هدف في الجولة الثانية.

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