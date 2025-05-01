مؤتمر بيسيرو: منافسونا على بطولة الدوري كانوا أكثر توفيقا.. ورسالة للجماهير

الخميس، 01 مايو 2025 - 23:05

كتب : FilGoal

بيسيرو - الزمالك ضد زد

يرى جوزيه بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك، أن فريقه كان يستحق الفوز أمام المصري.

وتعادل الزمالك سلبيا أمام المصري في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد برج العرب، في الجولة الثالثة من مجموعة البطولة للدوري.

وأوضح بيسيرو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "المصري لم يتح له فرص مثل التي أتيحت لنا، وغياب التوفيق حال دون تحقيق الفوز في مباراة اليوم".

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وأثنى على لاعبي الزمالك "أحيي اللاعبين على الأداء والإصرار في المباراة، حزين بسبب عدم الفوز ولكني سعيد بأداء اللاعبين والتزامهم".

وأضاف "المصري من أفضل الفرق التي تدافع ورغم ذلك خلقنا العديد من الفرص".

وعن المنافسة على الدوري، رد بيسيرو "سنخوض المباريات الخمس المتبقية بكل تركيز ومن الوارد تعثر المنافسين".

وأكمل المدير الفني للزمالك "المنافسون لنا على بطولة الدوري كانوا موفقين بالأمس أكثر من الزمالك اليوم".

وحقق الأهلي الفوز على حساب بتروجت بثلاثة مقابل هدفين يوم الأربعاء، في إطار الجولة ذاتها.

ووجه بيسيرو رسالة إلى الجماهير: "أطالب الجماهير بألا تقسو على الفريق لأن اللاعبين يدركون حجم المسؤولية".

وعن هدف ناصر منسي الملغي، رد معلقا "لا أحب الحديث عن الحالات التحكيمية ولم أر صحة قرار إلغاء هدف ناصر منسي و الأخطاء واردة لكن الأهم عدم تكرارها".

وأتم "هذه أول مباراة منذ أن توليت تدريب الزمالك يكون هناك متسع من الوقت بسبب فترة التوقف عكس ما كان يحدث في السابق لم يكن لدي الوقت لتحسين أداء الفريق".

وتولى جوزيه بيسيرو تدريب نادي الزمالك منتصف فبراير الماضي خلفا لـ كريستيان جروس الذي رحل بسبب سوء النتائج.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بفارق 4 نقاط أمام الأهلي صاحب المركز الثاني.

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