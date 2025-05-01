رئيس البنك الأهلي: سعيد بالفوز على سيراميكا وهذا ما أريده أمام الزمالك

الخميس، 01 مايو 2025 - 22:54

كتب : FilGoal

أشرف نصار - رئيس البنك الأهلي

أبدى أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي سعادته بفوز الفريق على سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

وقال نصار في تصريحات نشرتها حسابات ناديه: "سعيد جدا بالأداء الراقي والروح القتالية العالية لجميع اللاعبين طوال المباراة".

وأضاف "3 نقاط هامة للغاية تجعلنا نقترب خطوة مهمة من تحقيق هدف التواجد في المربع الذهبي والمشاركة الإفريقية".

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وأكمل "الجهاز الفني بقيادة طارق مصطفى تعامل مع اللقاء باحترافية كبيرة واستحق الفوز عن جدارة".

وتابع "فريق سيراميكا كليوباترا يمتلك لاعبين مميزين وجهاز فني صاحب قدرات تدريبية رائعة".

واختتم "عقب المباراة هنأت الجهاز الفني واللاعبين وطالبتهم بغلق ملف مباراة اليوم والاستعداد لمواجهة الزمالك".

وحقق البنك الأهلي فوزا رائعا على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-2 في الجولة الثالثة من مرحلة المنافسة على اللقب للدوري المصري.

الفوز تحقق على ملعب المقاولون العرب بفضل أهداف سعيدو سيمبوري وأحمد ياسر ريان وياو أنور وأحمد مدبولي، فيما سجل للبنك كل من محمد رضا "بوبو" وفاخري لاكاي.

ويعد ذلك ثاني أكبر انتصار للبنك على سيراميكا بعد الفوز بنتيجة 5-0 في كأس عاصمة مصر هذا الموسم.

الفوز رفع رصيد البنك لـ 32 نقطة في المركز الخامس فيما توقف رصيد سيراميكا عند 27 نقطة ظل بها في المركز السادس.

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