الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد البنك الأهلي والقناة الناقلة

الخميس، 01 مايو 2025 - 22:21

كتب : FilGoal

الزمالك

يواصل نادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري بمواجهة البنك الأهلي.

وتعادل الزمالك سلبيا أمام المصري مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الختامية للمنافسة على لقب الدوري.

ويواجه الزمالك منافسه البنك الأهلي في الجولة الرابعة.

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موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

يواجه الزمالك منافسه البنك الأهلي يوم الإثنين 5 مايو

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 39 نقطة، أما البنك الأهلي فيحتل المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

وحقق البنك الأهلي الفوز على سيراميكا كليوباترا في إطار الجولة الثالثة بنتيجة 4-2، ليواصل تضييق الخناق على المصري صاحب المركز الرابع بـ 35 نقطة.

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