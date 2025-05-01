الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد البنك الأهلي والقناة الناقلة
الخميس، 01 مايو 2025 - 22:21
كتب : FilGoal
يواصل نادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري بمواجهة البنك الأهلي.
وتعادل الزمالك سلبيا أمام المصري مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الختامية للمنافسة على لقب الدوري.
ويواجه الزمالك منافسه البنك الأهلي في الجولة الرابعة.
موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي
يواجه الزمالك منافسه البنك الأهلي يوم الإثنين 5 مايو
وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.
ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 39 نقطة، أما البنك الأهلي فيحتل المركز الخامس برصيد 32 نقطة.
وحقق البنك الأهلي الفوز على سيراميكا كليوباترا في إطار الجولة الثالثة بنتيجة 4-2، ليواصل تضييق الخناق على المصري صاحب المركز الرابع بـ 35 نقطة.
نرشح لكم
ثلاثي في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثالثة من المرحلة النهائية طارق مصطفى: كنت واثقا من العودة.. ولا مجال للراحة فلدينا مباراة أمام الزمالك مؤتمر بيسيرو: منافسونا على بطولة الدوري كانوا أكثر توفيقا.. ورسالة للجماهير رئيس البنك الأهلي: سعيد بالفوز على سيراميكا وهذا ما أريده أمام الزمالك لم ينجح في كسر العقدة.. الزمالك يتعادل سلبيا مع المصري ويبتعد عن مطاردة الأهلي انتهت في الدوري - المصري (0)-(0) الزمالك تشكيل المصري - صلاح محسن يقود ثلاثي الهجوم ضد الزمالك طبيب الزمالك يكشف سبب غياب فتوح أمام المصري