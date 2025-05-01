لم ينجح في كسر العقدة.. الزمالك يتعادل سلبيا مع المصري ويبتعد عن مطاردة الأهلي

الخميس، 01 مايو 2025 - 22:07

كتب : FilGoal

المصري أمام الزمالك

حسم التعادل السلبي مباراة المصري أمام الزمالك في الجولة الثالثة من المرحلة الختامية للمنافسة على لقب الدوري، على استاد برج العرب.

وحافظ الزمالك على ترتبه الثالث في مجموعة البطولة بالدوري بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة، ليزيد الفارق مع الأهلي صاحب المركز الثاني إلى 4 نقاط.

فيما بقي المصري رابعا برصيد 35 نقطة، وفشل في الضغط على الزمالك لاقتناص المركز الثالث.

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ولم ينجح الزمالك في الفوز أمام المصري آخر 7 مباريات في بطولة الدوري

ويعود الفوز الأخير للزمالك أمام المصري في الدوري منذ 3 سنوات بتاريخ 28 إبريل 2022

تفاصيل المباراة

وشهدت بداية المباراة ضغط كبير من الزمالك، وجاءت أول فرصة في الدقيقة الثالثة بعد ركنية نفذها عبد الله السعيد لتصل إلى نبيل عماد داخل منطقة الـ 6 ياردات ليلعبها رأسيه علت العارضة.

وسدد بعدها نبيل عماد مجددا في الدقيقة 12 ولكن كرته اصطدمت بباهر المحمدي وسط مطالبات من لاعبي الزمالك بضربة جزاء.

وتحصل عبد الرحيم دغموم لاعب المصري على بطاقة صفراء لاعتراضه على حكم المباراة أمين عمر.

وشهدت الدقيقة 26 أخطر فرص المباراة عن طريق محمد شحاتة الذي أهدر انفراد أمام المرمى ليراوغ باهر المحمدي ومحمود جاد حارس المرمى قبل أن يحاول إسقاط الكرة داخل الشباك ولكن مرت بجوار القائم بطريقة غريبة.

وتألق محمد عواد حارس الزمالك في الدقيقة 32، بعد كرة عرضية من عمرو السعداوي لعبها صلاح محسن رأسية تصدى لها عواد ببراعة، ولكن الحكم أعلن تسلل مهاجم المصري.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول حصل الزمالك على ركنية نفذها عبد الله السعيد ليلعب ناصر منسي رأسية مرت بجوار القائم الأيمن لمحمود جاد بقليل.

وأطلق أمين عمر حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول وسط اعتراضات من لاعبي الزمالك لعدم احتساب ضربة حرة في اللحظات الأخيرة لصالح مصطفى شلبي بعد تدخل من أحمد عيد ظهير أيمن المصري

وفي الشوط الثاني سجل ناصر منسي الهدف الأول للزمالك بعد مراوغة رائعة لخالد صبحي مدافع المصري، ولكن ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو التي أثبتت اصطدام الكرة بيد مهاجم الزمالك

وتألق محمود جاد حارس المصري في الدقيقة 70، بعد تسديدة قوية من حسام عبد المجيد تصدى لها، لترتد إلى الشامي الذي يمر بمهارة من الجانب الأيسر ليلعب كرة عرضية لمحمد شحاتة ولكن تصدى لها جاد مجددا ببراعة.

أجرى بعدها أنيس بوجلبان 3 تبديلات للمصري بنزول كريم العراقي بدلا من أحمد عيد، وحسين فيصل بدلا من أحمد عامر، وأتدجيكو سامادو بدلا من ميدو جابر، ورد بيسيرو مدرب الزمالك بتبديل للزمالك بخروج ناصر منسي ونزول سيف الجزيري.

ولكن واصل الزمالك ضغطه في مواجهة تألق دفاعي للمصري.

في الدقيقة 80 تألق محمود حمادة وأبعد كرة الزمالك الخطيرة إلى ركنية، بعد تمريرة من شحاتة لعمر جابر الذي بدوره لعب الكرة قبل الحارس محمود جاد ولكن لاعب المصري تدخل وأبعد الكرة.

وبقيت الدقائق الأخيرة سجال بين الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

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