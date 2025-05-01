استراحة الدوري الأوروبي - بلباو (0)-(2) مانشستر يونايتد
الخميس، 01 مايو 2025 - 21:59
كتب : FilGoal
يحل مانشستر يونايتد ضيفا على أتلتيك بلباو في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.
--
ق 37 جووووول الثاني بتوقيع برونو فيرنانديز من علامة الجزاء
ق 36 طرد داني فيفيان وركلة جزاء لمانشستر يونايتد
ق 30 جوووووول كاسيميرو يسجل الأول بالرأس بصناعة مانويل أوجارتي
ق 11 رأسية خطيرة من إيناكي ويليامز ولكن فوق العارضة
ق 7 أليكس بيرنيجير يضيع هدفا محققا.. أونانا يتصدى ببراعة
ق 6 تقنية الفيديو تؤكد قرار الحكم المساعد.. تسلل
ق 5 أليخاندرو جارناتشو يسجل الأول ولكن الراية
بداية المباراة
نرشح لكم
إيقاف إنزاجي وتشالهان أوجلو مباراة واحدة بسبب الأولتراس التشكيل - على ملعب النهائي.. برونو يقود حملة مانشستر يونايتد ضد بلباو جوارديولا يكشف موقف هالاند ورودري من المشاركة في المباريات تعديل موعد مباراتين في الدوري الإنجليزي بسبب نهائي الكأس آس: تأكد غياب كوندي لمدة 3 أسابيع.. وموقفه من نهائي الأبطال حال التأهل ارتبط اسمه بـ الأهلي.. تقرير: روزه وجيرارد أبرز المرشحين لتدريب رينجرز تقرير برتغالي: فيتور برونو أبرز المرشحين لتدريب الأهلي.. وروزه وجوميز بديلان محتملان سكاي: ليفركوزن يفضل انتقال فيرتز خارج ألمانيا.. وموقف بايرن