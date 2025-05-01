انتهت في الدوري الأوروبي - بلباو (0)-(3) مانشستر يونايتد
الخميس، 01 مايو 2025 - 21:59
كتب : FilGoal
يحل مانشستر يونايتد ضيفا على أتلتيك بلباو في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.
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بداية المباراة
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