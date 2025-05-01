انتهت في الدوري الأوروبي - بلباو (0)-(3) مانشستر يونايتد

الخميس، 01 مايو 2025 - 21:59

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

يحل مانشستر يونايتد ضيفا على أتلتيك بلباو في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

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ق 45+4 نصير مزراوي يسدد في العارضة!

ق 45 جووووول الثالث من برونو فيرنانديز بعد تمريرة من أوجارتي

ق 42 تبديلان في صفوف بلباو.. أندوني جوروسابل وأيتور باريديس بدلا من أوسكار دي ماركوس وأليكس بيرنيجير

ق 37 جووووول الثاني بتوقيع برونو فيرنانديز من علامة الجزاء

ق 36 طرد داني فيفيان وركلة جزاء لمانشستر يونايتد

ق 30 جوووووول كاسيميرو يسجل الأول بالرأس بصناعة مانويل أوجارتي

ق 11 رأسية خطيرة من إيناكي ويليامز ولكن فوق العارضة

ق 7 أليكس بيرنيجير يضيع هدفا محققا.. أونانا يتصدى ببراعة

ق 6 تقنية الفيديو تؤكد قرار الحكم المساعد.. تسلل

ق 5 أليخاندرو جارناتشو يسجل الأول ولكن الراية

بداية المباراة

الدوري الأوروبي مانشستر يونايتد
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