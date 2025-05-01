هاتريك يقود السومة يقود العروبة للخروج من مثلث الهبوط في الدوري السعودي

قاد السوري عمر السومة بفضل تسجيله ثلاثية فريقه العروبة لتحقيق فوزا كبيرا خارج القواعد بنتيجة 4-2 على الرياض في الجولة 30 من الدوري السعودي.

الفوز أخرج العروبة من مراكز الهبوط برصيد 30 نقطة في المركز الـ 15 بفارق نقطة عن الوحدة الـ 16 ونقطتين عن الأخدود الـ 17 في ترتيب الدوري.

فيما ظل الرياض دون فوز للمباراة السادسة على التوالي لكن ظل تاسعا في سلم الترتيب برصيد 35 نقطة.

ورفع هاتريك السومة رصيده لـ 10 أهداف منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي قادما من العربي القطري.

كما عزز صدارته لترتيب هدافي الدوري السعودي تاريخيا برصيد 154 هدفا في 193 بفارق 6 أهداف عن المغربي عبد الرازق حمد الله صاحب الـ 148 هدفا.

كما بات السومة أول لاعب أجنبي يسجل 10 أهداف أو أكثر في 9 مواسم مختلفة من الدوري السعودي.

وهو ثاني أكثر لاعب تسجيلا للهاتريك في الدوري السعودي برصيد 9 مرات بعد حمد الله صاحب الـ 11 هاتريك.

الفوز جاء في الظهور الأول للإسباني أنطونيو كازورلا مع العروبة كمدير فني.

المدير الفني صرّح عقب اللقاء: "أنا فخور بتدريب لاعب كبير مثل عمر السومة، وبغض النظر عن الهاتريك الذي سجله، أداءه كان رائعا جدا".

وتقدم السومة بهدف مبكر للعروبة في الدقيقة 5.

وقلب أصحاب الأرض الطاولة قبل نهاية الشوط الأول عن طريق طلال حاجي في الدقيقة 45 وبرنارد مينساه في الدقيقة 45+5.

شوط أول انتهى بتقدم الرياض بنتيجة 2-1.

وقلب العروبة النتيجة في الشوط الثاني، فأدرك السوري التعادل في الدقيقة 58.

ثم سجل يوهان جودمونسون في الدقيقة 84 الهدف الثالث وأنهى السومة اللقاء بالهدف الرابع في الدقيقة 89.