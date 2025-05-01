هاتريك يقود السومة يقود العروبة للخروج من مثلث الهبوط في الدوري السعودي

الخميس، 01 مايو 2025 - 21:50

كتب : FilGoal

عمر السومة - العروبة

قاد السوري عمر السومة بفضل تسجيله ثلاثية فريقه العروبة لتحقيق فوزا كبيرا خارج القواعد بنتيجة 4-2 على الرياض في الجولة 30 من الدوري السعودي.

الفوز أخرج العروبة من مراكز الهبوط برصيد 30 نقطة في المركز الـ 15 بفارق نقطة عن الوحدة الـ 16 ونقطتين عن الأخدود الـ 17 في ترتيب الدوري.

فيما ظل الرياض دون فوز للمباراة السادسة على التوالي لكن ظل تاسعا في سلم الترتيب برصيد 35 نقطة.

أخبار متعلقة:
السومة بعد الفوز على النصر: رونالدو ملهمي منذ الصغر.. ولا أود مشاهدته حزينا السومة سجل وصنع.. النصر يسقط في فخ الخسارة أمام العروبة الكاس: عمر السومة يفسخ عقده مع العربي القطري ممثل العربي القطري: الزمالك رفض فكرة ضم عمر السومة ضمن صفقة زيزو

ورفع هاتريك السومة رصيده لـ 10 أهداف منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي قادما من العربي القطري.

كما عزز صدارته لترتيب هدافي الدوري السعودي تاريخيا برصيد 154 هدفا في 193 بفارق 6 أهداف عن المغربي عبد الرازق حمد الله صاحب الـ 148 هدفا.

كما بات السومة أول لاعب أجنبي يسجل 10 أهداف أو أكثر في 9 مواسم مختلفة من الدوري السعودي.

وهو ثاني أكثر لاعب تسجيلا للهاتريك في الدوري السعودي برصيد 9 مرات بعد حمد الله صاحب الـ 11 هاتريك.

الفوز جاء في الظهور الأول للإسباني أنطونيو كازورلا مع العروبة كمدير فني.

المدير الفني صرّح عقب اللقاء: "أنا فخور بتدريب لاعب كبير مثل عمر السومة، وبغض النظر عن الهاتريك الذي سجله، أداءه كان رائعا جدا".

وتقدم السومة بهدف مبكر للعروبة في الدقيقة 5.

وقلب أصحاب الأرض الطاولة قبل نهاية الشوط الأول عن طريق طلال حاجي في الدقيقة 45 وبرنارد مينساه في الدقيقة 45+5.

شوط أول انتهى بتقدم الرياض بنتيجة 2-1.

وقلب العروبة النتيجة في الشوط الثاني، فأدرك السوري التعادل في الدقيقة 58.

ثم سجل يوهان جودمونسون في الدقيقة 84 الهدف الثالث وأنهى السومة اللقاء بالهدف الرابع في الدقيقة 89.

العروبة عمر السومة الدوري السعودي
نرشح لكم
الرياضية: جيسوس يرحل عن الهلال.. والشلهوب مدرب مؤقت لحين التعاقد مع اسم عالمي تقرير: الهلال السعودي يتواصل مع ماركو سيلفا لخلافة جيسوس القطري عبدالرحمن الجاسم حكما لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة رونالدو: أحيانا على الحلم أن ينتظر.. وأشكر الجماهير على الدعم دوري أبطال آسيا - بيولي: أتحمل مسؤولية خروج النصر كاملة بطل جديد.. موعد والقناة الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة الكرة تعاند رونالدو.. كاواساكي إلى نهائي أبطال آسيا بثلاثية في شباك النصر انتهت في أبطال آسيا - النصر (2)-(3) كاواساكي
أخر الأخبار
كرة سلة - الأهلي يواجه سبورتنج في نهائي كأس مصر سيدات.. وموعد المباراة 4 ساعة | رياضة نسائية
دوري المؤتمر - تشيلسي يضع قدما في النهائي.. وفوز صعب لبيتيس أمام فيورنتينا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: نخوض مفاوضات متقدمة مع روزه 4 ساعة | الدوري المصري
الدوري الأوروبي - مفاجأة وجدل كبير.. مانشستر يونايتد يسحق بلباو في سان ماميس 4 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الموسم المحلي انتهى.. أشرف داري يغيب شهرا بسبب الإصابة 4 ساعة | الدوري المصري
الدوري الإنجليزي - كل شيء على المحك.. موقف صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
ضربة موجعة.. برينتفورد يصعق نوتنجهام ويعرقله في سباق الأبطال 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا للشباب - المغرب يفوز على كينيا 3-2 ويتصدر المجموعة الثانية 5 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحيل كولر 2 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 3 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 4 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه