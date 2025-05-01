إيقاف إنزاجي وتشالهان أوجلو مباراة واحدة بسبب الأولتراس

الخميس، 01 مايو 2025 - 21:31

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

عوقب سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر وهاكان تشالهان أوجلو لاعب وسط الفريق بالإيقاف لمدة مباراة واحدة في الدوري الإيطالي.

وبدأت التحقيقات في نوفمبر 2024 مع لاعبي ومدربي ومسؤولي ناديي ميلان وإنتر بالإضافة لبعض المشجعين من أجل معرفة علاقتهم بمشجعين الأولتراس الذين ارتبط اسمهم بعائلات المافيا في سبتمبر 2024.

وكانت التحقيقات قد بدأت على إثر قتل أنطونيو بيلوكو مشجع إنتر على يد مشجع آخر في بداية سبتمبر الماضي.

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وخلال التحقيقات ظهر وجود علاقات بين المدربين واللاعبين سواء بإجراء لقاءات أو محادثات مع الأولتراس وهم إنزاجي وتشالهان أوجلو بالإضافة لخافيير زانيتي نائب رئيس إنتر ودافيدي كالابريا لاعب ميلان السابق وبولونيا الحالي.

وتم تأكيد أن بعض من تلك المحادثات تخرق لوائح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

ووفقا لشبكة سكاي سبورتس الإيطالية فإن إنزاجي وتشالهان أوجلو عوقبا بالإيقاف لمباراة واحدة مع التغريم 15 ألف يورو للمدرب و30 ألف للتركي.

وهو ما يعني غياب الثنائي عن لقاء إنتر ضد هيلاس فيرونا في الجولة 35 من الدوري الإيطالي.

وأيضا عوقب نادي إنتر بدفع غرامة قدرها 70 ألف يورو وميلان 30 ألف.

وسيدفع زانيتي قائد إنتر التاريخي 14 ألف يورو كغرامة مع إيقافه لمدة 30 يوما.

ولم تصدر عقوبة بشأن كالابريا حتى الآن في انتظار حضوره لمكتب المدعي العام أو المحاكمة فيدراليا.

سيموني إنزاجي هاكان تشالهان أوجلو الدوري الإيطالي ميلان إنتر
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